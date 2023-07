Alberto Fernández: “Si gobernar es trabajar, como decía Perón, he cumplido”

Durante la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) en el partido bonaerense de Salliqueló, el presidente Alberto Fernández rememoró los principales problemas con los que tuvo que lidiar desde que llegó al Gobierno en 2019.



"Recibí la deuda con el Fondo (Monetario), la economía dilatada que me dejaron, tuve que enfrentar una pandemia, tuve que enfrentar una guerra que subió los precios de los alimentos y de la energía de manera descomunal. Cuando pensé que todo estaba terminado debí soportar la sequía más grande de los últimos 100 años", describió.



"Y no me quejo. Porque a cada problema, como soy peronista, le puse el pecho y pudimos salir adelante. Y a cada problema que tuvimos lo enfrentamos y a cada problema que tuvimos lo solucionamos", aseveró el primer mandatario.



Añadió que "así también digo con orgullo que llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado. Digo con orgullo que en nuestra gestión se crearon más de 1.100.00 puestos de trabajo".



"Si gobernar es trabajar, como decía el General (Perón), General, he cumplido", exclamó Fernández.