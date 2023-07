Quedó inaugurado el Gasoducto Néstor Kirchner: el impacto económico que supondrá

Voces del gobierno

Además, hay que destacar que accederemos a un gas más económico. El gas nuestro tiene un costo de U$S 3 por BTU mientras que el que importamos lo pagamos U$S 17.5 BTU, razón por la cual en el caso del consumo residencial permitiría un ahorro en materia de subsidios mientras que en la industria permitiría una mejora en los estados de resultados, lo que lleva a una baja en los costos. Por ende, más inversión y eso significa más empleo.Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), formuló conceptos durante la inauguración de la obra en el partido bonaerense de Salliqueló, donde anunció que en septiembre se licitará el segundo tramo del ducto, desde esa ciudad hasta San Jerónimo (Santa Fe).Además, expresó "el orgullo de ser argentino" y aseveró que, aunque "nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir soberanía".Massa agradeció al presidente Fernández por la "decisión de seguir adelante" con la obra del gasoducto "cuando el FMI nos pedía en diciembre que lo paráramos". Y a la vez expresó su reconocimiento a quienes "en 2012 tuvieron el coraje", a través del "liderazgo" de la entonces presidenta Cristina Kirchner, de "recuperar YPF"."Frente a todos aquellos que plantean que Argentina es un país de frustración, fracaso, sin destino y sin futuro, hoy es uno de esos días que aparece en el alma el orgullo de ser argentino y saber que, aunque nos pongan obstáculos y nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir soberanía, patria, el futuro de nuestra Nación", afirmó el precandidato presidencial de UxP.Resaltó que el GPNK "tiene que ver con una mirada de largo plazo que van a disfrutar varias generaciones de Argentina" y rescató a quienes hicieron "el aporte solidario" que permitió su construcción."Agradezco a las empresas argentinas que cumplieron en tiempo y forma con los plazos, a los gobernadores, a los legisladores que votaron el aporte solidario (a las grandes fortunas) en el Congreso, a los autores del proyecto (los diputados) Máximo Kirchner y Carlos Heller. A los argentinos que aportaron con el aporte solidario vamos a mandarles una carta agradeciéndoles, porque el gasoducto aporta al desarrollo de Argentina. A los que no pagaron se perdieron la oportunidad de ser parte de algo que por 30 años los argentinos lo van a disfrutar", expresó Massa."El gas de Vaca Muerta nos va a permitir que el año que viene ser más barata la electricidad en Argentina, que las pymes puedan competir mejor, que podamos impulsar la distribución de gas en provincias que hoy todavía no tienen, como Corrientes y Misiones. Empezamos a recorrer el camino de Argentina vendiéndole al mundo sus recursos con valor agregado. Materia prima con trabajo argentino tiene que ser nuestro proyecto de país", afirmó Massa.Ratificó además que la gigantesca tubería que trasporta el fluido a través de varias provincias es el "principio de cambio en la matriz económica y energética" del país. Y ponderó que ya no habrá necesidad de "importar gas en barco porque vamos a usar el gas de nuestro subsuelo", así como tampoco, dijo, se importará gas de Bolivia a raíz de que el "norte argentino va a estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta".También destacó Massa la posibilidad de "exportar a Chile y al sur y centro de Brasil" y se entusiasmó con que la Argentina "pase de ser un país con déficit de dólares por tener que importar energía a un país con superávit de dólar en su balanza comercial".La secretaria de Energía, Flavia Royon, consideró quey muestra que "el potencial argentino es una realidad de creación de empleo y de riqueza". "El gasoducto va a generar un flujo de divisas este año y el que viene que nos sirve para afrontar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", aseguró la funcionaria en una entrevista con C5N.Royon consideró que el FMI "fue escéptico en creer que los argentinos podíamos hacer esta obra en tan poco tiempo", al tiempo que remarcó que hoy el gasoducto "no es una potencialidad, es una realidad". Además sostuvo que "lo importante es que reflexionemos lo que significa tener un país con esta cantidad de recursos y la decisión del gobierno de llevar adelante esta obra"."Nosotros creemos que el Gasoducto tiene que servir para el desarrollo de nuestra industria. Los dólares que tenga la Argentina van a estar al servicio del desarrollo. En esta elección hay que discutir el sentido de este tipo de obras. El ejemplo es lo que ocurrió con YPF en el gobierno de Cristina Kirchner y lo que sucedió en el de Mauricio Macri", afirmó diálogo con C5N. Entre los principales beneficios destacó que la obra beneficia a las pymes y ratificó que se busca terminar con el nivel de "dependencia" de la economía argentina.El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que en septiembre "llamamos a licitar el segundo tramo del gasoducto" Néstor Kirchner, que irá de Salliqueló a San Jerónimo, "para terminar de abastecer el litoral argentino". (