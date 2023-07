Alberto Fernández exhortó a votar la fórmula presidencial de Unión por la Patria

Alberto Fernández, jefe de Estado, hizo algunas afirmaciones en el acto de inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) en el partido bonaerense de Salliqueló, donde aseveró que "a cada problema, como soy peronista, le puse el pecho y salimos adelante".



Tras el acto formal, el primer mandatario habló ante numerosos trabajadores de la construcción (Uocra) que estaban en los alrededores y les pidió "que sigan acompañando el camino que empezó Perón con Evita, que siguió Néstor, que siguió Cristina, que seguí y que van a seguir en el futuro Sergio y Agustín. Así que les pido a todos toda la fuerza y toda la militancia para que esto se pueda concretar".



En tanto, en uno de los tramos de su discurso en la ceremonia inaugural, apeló a la unidad: "Está dicho que unidos todo se hace más fácil, haciendo cada uno de nosotros lo que le toca hacer es mucho más fácil encontrar los logros".



"Mejor que decir es hacer, mejor que estar juntos es estar unidos. Hagamos como decía Perón: unidos avancemos, dejemos de hablar y sigamos haciendo", abundó.



Apeló entonces a "los que queremos una Argentina más igualitaria con justicia social, los que queremos preservar los derechos de los que trabajan, distribuir adecuadamente los ingresos; una Argentina integrada al mundo y no sumida a alguna potencia".



Aseguró que "tenemos un destino formidable" y solo "hace falta que nos unamos para lograrlo", insistió.



Y volvió a hacer un llamamiento a "preservar la unidad de los que queremos que la Argentina crezca y avance", al advertir que "las elecciones se avecinan y no todo es lo mismo en política".



El Presidente destacó que "no hay manera de crecer si a la materia prima no le agregamos valor". Y enfatizó: "La industria es la que permite el desarrollo de las naciones".



"No hay un designio que nos haya condenado a ser el supermercado del mundo", dijo en alusión a una expresión del expresidente Mauricio Macri.



"Podemos ser el mismo país que alguna vez hizo autos y aviones, que hizo como hoy, un gasoducto. No somos un país sin destino, tenemos un destino formidable que hace falta que nos unamos para logarlo como nos unimos en esta gesta para lograr este gasoducto", abundó Fernández.



También manifestó una "satisfacción personal muy grande" por la concreción del gasoducto durante su Gobierno y le reprochó específicamente al grupo Clarín una tapa que publicó el día que el mandatario llamó a licitación, en abril de 2022, donde mencionaban el tema "muy chiquito", con la publicación de una foto suya.



"Estamos recuperando la soberanía energética y tengo una satisfacción personal muy grande porque lo hicimos. No lo hice solo, lo hicimos. Clarín, este es el gasoducto que te dije que íbamos a hacer", exclamó.



En ese contexto, sostuvo que "no hay ninguna posibilidad de que un país se desarrolle si el Estado no está presente" para "llevar las obras que hacen falta e impulsando las políticas necesarias".



Tras apuntar que "la diferencia de precios que hay entre el gas extraído de Vaca Muerta y el que viene en un barco importado es de 400%", el mandatario reafirmó que está "convencido", junto al resto de los integrantes de Unión por la Patria (UxP), de que "si el Estado no está presente la Argentina no se desarrolla".



En otro reproche a la administración Macri, sostuvo: "Cuando llegamos al Gobierno no existían los ministerios de Trabajo, de Ciencia ni de Salud", porque "no eran necesario para ellos".



Y afirmó que desde UxP "creemos que hace falta un Estado presente capaz de impulsar el desarrollo".



"No es verdad que la actividad privada puede resolver todo eso. Lo dice alguien que hoy tiene el orgullo de decir que tiene 6.400 obras públicas vigentes en todo el país. No existe municipio en toda la Argentina que no haya tenido obra pública. De las 6.400 obras, 3.602 están terminadas. Las empezamos y las terminamos. Hay hospitales, escuelas, rutas, obras hidráulicas. Gracias, Gabriel Katopodis por todo tu esfuerzo", expresó al ensalzar al ministro de Obras Públicas de la Nación.



Asimismo, afirmó hoy que a "cada problema" le "puso el pecho", como "peronista", y "pudimos salir adelante" para "enfrentarlos" y "solucionarlos".



"Llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado, y en nuestra gestión se crearon más de 1.100.000 puestos de trabajo", destacó, y consignó que la desocupación es del "6,9 por ciento".