Se celebró el tradicional Tedeum en la Catedral por el Día de la Independencia

En el marco de los festejos por, se realizó este domingo 9 de julio el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Paraná; fue celebrado por monseñor Juan Alberto Puiggari y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, judiciales y de las fuerzas de seguridad, entre estos, el gobernador Gustavo Bordet, el intendente Adán Bahl, la ministra de Gobierno Rosario Romero, entre otros referentes.“Conmemoramos el 207º aniversario de la independencia de nuestra patria, una decisión de coraje y de valentía de aquellos patriotas que se reunieron en el Congreso de Tucumán para decidir la libertad de potencia extranjera para repeler la invasión de la corona española que quería retomar a estas latitudes con un gobierno colonial. Fundamentalmente, para comenzar un camino de libertad que, en 1853, con la sanción de la Constitución Argentina, empieza un orden de progreso”, repasó ael gobernador Gustavo Bordet tras el Tedeum por el 9 de Julio.Y agregó: “En este año también conmemoramos 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina y en estos tiempos hay que avanzar hacia un contrato social que nos dé la posibilidad de trabajar por la unidad nacional. En este camino, sin lugar a dudas, en una fecha patria como la de hoy, donde también sucede un hecho no menos importante, y es que terminado el gasoducto de Vaca Muerta se logra la independencia energética y esto también nos abre un camino a futuro por el cual inexorablemente debemos transitar entrerrianos y argentinos”.En la oportunidad, se le consultó al mandatario entrerriano por el inicio de la campaña política de cara a las elecciones. “Nosotros, como lo hemos hecho siempre, haremos una campaña positiva, de propuestas y será austera porque no son tiempos para derroches y grandes inversiones publicitarias como vemos”. “Preferimos hacer una campaña de cara a la gente, decirles la verdad a los entrerrianos y entrerrianas de lo que vamos a hacer”, reafirmó.“Preferimos hacer una campaña con arraigo en Entre Ríos, porque queremos a nuestra provincia, y porque tenemos un gran candidato, como lo es Adán Bahl, para desarrollar toda la potencialidad que Entre Ríos tiene. Hoy, la provincia esta ordenada, organizada y hay paz social, además, están sentadas las bases para ir hacia un destino de grandeza. No tengo dudas que Adán Bahl desarrollará una gran tarea para todos los entrerrianos y entrerrianas”, cerró.En la ocasión, el mandatario municipal se refirió a las propuestas que fueron diagramadas de cara a las vacaciones de invierno en Paraná. “Todos podrán disfrutar de dos semanas magnificas porque diagramamos una cantidad de actividades a desarrollar en los espacios públicos que renovamos permanentemente y en los barrios”, ponderó. De hecho, anticipó que este lunes, junto al gobernador Bordet, habilitarán las obras de puesta en valor de la plaza Le Petit Pisant: “Decidimos acelerar la obra al máximo para que coincida con el inicio de las vacaciones. Paraná está preparada para el disfrute de los paranaenses y de quienes nos visiten”, finalizó.Luego del Tedeum, se realizó el acto central y desfile cívico militar en Avenida Alameda de la Federación, entre Tucumán y Santiago del Estero. “Vamos a tener la posibilidad de aplaudir a nuestras escuelas e instituciones, fuerzas de seguridad, con la escarapela en el pecho, cantar el himno y revivir esta fecha patria que nos hace bien siempre sentirla a flor de piel y a flor de alma”.