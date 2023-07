Sergio Massa compartió una tarde con adultos mayores en Vicente López

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, intercambió miradas sobre la actualidad nacional "mencionando las oportunidades que vienen para Argentina luego de la pandemia, la guerra y la sequía", se consignó en un comunicado partidario.Además, Massa repasó las situaciones que debió afrontar desde su rol, tanto en Diputados como en Economía, apelando a la unidad y el diálogo.Junto al Ministro también participaron la docente jubilada Ángeles Perrone; Raúl Martires Vallejo, que preside el centro de jubilados y pensionados "Ferrocarril Belgrano"; Gladys Bulacio, ex tesorera del Ferrocarril Belgrano, quien le contó al funcionario el trabajo comunitario que realiza en jardines de infantes y escuelas.En tanto, Beatriz Gloria, de Villa Martelli, le relató a Massa sus experiencias sufridas durante la última dictadura cívico militar.Coincidieron con Massa en que la jubilación "es una nueva etapa de sus vidas, donde se puede no solo cuidar a los nietos sino seguir estudiando, colaborando con la sociedad, y viajando con amigos, amigas, parejas y familiares".Raúl comentó “desde que me jubilé empecé a estudiar computación y diseño gráfico”.Massa le recordó que existe el Programa Argentina 4.0, una plan nacional, federal e inclusivo de formación en programación software.“De los 70 mil que están cursando, hay más de mil que son jubilados”, agregó el Ministro.Massa y Volnovich también destacaron que los adultos mayores por primera vez tienen la libertad de elegir a sus especialistas en una cartilla de 30 mil profesionales en todo el país y la posibilidad de acceder a la universidad de adultos mayores (UPAMI).“No podríamos pagar los medicamentos si sacan PAMI, sería imposible”, destacaron los anfitriones.“Conocí lugares gracias al PreViaje”, contó Raúl, a lo que Massa respondió: “Cuánto más viajas por el país, más argentino te sentís".El Ministro recibió de regalo una escarapela de manos de una de las presentes, la cual prometió que usará mañana -9 de Julio- en el acto de inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner.También, repasaron la etapa de Massa al frente del Anses entre los años 2002 y 2007, cuando "realizó una gestión innovadora con un fuerte trabajo en materia de recuperación del haber y de inclusión previsional, ampliando además la red de atención y estableciendo un contacto directo con los beneficiarios gracias a la incorporación de la tecnología y nuevas herramientas de gestión", indicaron voceros de UxP.A la hora de la despedida, Massa destacó que desde su infancia "los jubilados ocuparon un lugar muy importante" de su vida.