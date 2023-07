Precandidatos a gobernador expusieron sus propuestas para el campo entrerriano

Foto 1/2 Foto 2/2

Este viernes tuvo lugar en Villaguay la reunión mensual de Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER). Hasta allí se dirigieron los precandidatos a gobernador de la provincia quienes, invitados por la entidad, desarrollaron sus ideas principales en torno a temáticas propias del sector agropecuario. Participaron, además de las autoridades de la gremial, el titular de CRA, Jorge Chemes, y presidentes y dirigentes de quince departamentos.



La Sociedad Rural de Villaguay fue sede de un importante encuentro de cara a la elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el 13 de agosto, ya que los distintos precandidatos expusieron sus programas para el campo, al tiempo que respondieron inquietudes de los representantes de las rurales entrerrianas.



Participaron de la jornada democrática, Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti (Juntos por Entre Ríos); Sebastián Etchevehere (La Libertad Avanza) y Adán Bahl y su compañera de fórmula, Claudia Monjo (Más para Entre Ríos).



Los postulantes a la gobernación fueron recibidos por las autoridades de FARER, encabezadas por su titular, José Colombatto, presidentes y dirigentes de rurales de quince departamentos y la presencia especial de la máxima autoridad de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.



"En el marco del proceso eleccionario previsto para el corriente año, y en el ánimo de conocer de primera mano las ideas, propuestas y programas que cada precandidato a la gobernación de la provincia de Entre Ríos tiene para el sector agropecuario, es que planteamos esta oportunidad inmejorable de escuchar y debatir sobre las mismas", señaló José Colombatto.



En ese marco, los candidatos a ocupar la Casa Gris a partir de diciembre expusieron sobre ejes que las rurales les habían anticipado como prioritarios, para pasar posteriormente a una instancia de intercambio donde los dirigentes rurales les expresaron inquietudes y necesidades concretas de los productores.



"Los temas sobre los que solicitamos mayor desarrollo en cuanto a ideas y propuestas no son novedosos. Son, lamentablemente, históricos reclamos que no tienen respuestas hasta el momento y son cruciales para el desarrollo productivo entrerriano. Ellos son Vialidad y caminos de la producción; Ley de Fitosanitarios; Impuesto Inmobiliario Rural y Tarifa Eléctrica, entre otros", explicó Colombatto.



El titular de FARER destacó que "el encuentro fue muy respetuoso y productivo. No sobran las oportunidades para hablar mano a mano de estas cuestiones centrales con los protagonistas. Escuchamos, debatimos, preguntamos, en un sano ejercicio democrático. Cada uno se fue con sus conclusiones que compartirá con sus rurales, socios y productores. Lo importante es que quien asuma en diciembre tenga una política seria y cumplible para el campo. No se puede improvisar más con una de las patas más importantes de la economía y el empleo como es el sector agropecuario", aseguró.



Por su parte, Jorge Chemes celebró la realización de la jornada y destacó que resulta menester que los diálogos de este tipo "se extiendan más allá del período preelectoral, ya que resulta primordial trabajar en búsqueda de los consensos que los sectores agropecuario y productivo necesitan".



Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.