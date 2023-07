Bordet destacó el trabajo y profesionalismo de la Policía de Entre Ríos

Sociedad Familia de joven muerto por disparo policial reclama juicio al efectivo acusado

El mandatario entrerriano, junto a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y al jefe de Policía, Gustavo Maslein, inauguró el nuevo puesto caminero en el departamento Villaguay sobre ruta 18, a metros del cruce con la ruta provincial Nº6. Se trata de una obra que fue construida con aportes de Vialidad Nacional, el gobierno provincial y la Policía de Entre Ríos."Es importante destacar la profesionalidad de la Policía de la provincia de Entre Ríos para actuar ante el delito, pero fundamentalmente para actuar ante la prevención", valoró el mandatario en su alocución.Cabe señalar que el nuevo edificio, ubicado sobre ruta nacional Nº 18 a metros del cruce con ruta provincial Nº 6, está constituido por una oficina de guardia, oficina de expedientes, despacho del jefe de puesto, cocina-comedor, tres habitaciones y canil para los perros antinarcóticos.Acompañaron en la ceremonia, además, el jefe de Distrito de Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch; la presidenta de la fundación Iapser, Mariel Ávila; el director de Prevención y Seguridad Vial, comisario Gustavo Palacios; la presidenta de la Comuna de Paso de la Laguna, Mariel Henchoz; el senador provincial, Adrián Fuertes y el diputado provincial Juan Cosso.Por su parte, la ministra Rosario Romero, celebró la instancia y expresó: "Es muy grato y nos ponemos muy contentos cuando logramos inaugurar una nueva instalación policial", expresó y detalló: "Está dotada de las cosas que en el siglo XXI tiene que tener un control policial, como son nuestras camineras en la provincia de Entre Ríos. Y dado que estamos en un cruce de rutas, el control no solamente es de prevención de accidentes, de condiciones de los vehículos que aquí transitan, sino que también hace a la seguridad".Párrafo seguido, Romero anunció que con los fondos Foprose, que la provincia de Entre Ríos dispone para equipamiento de seguridad, se adquirirá “una cámara lectora patente en este punto tan importante".En ese marco, destacó el trabajo que lleva adelante la fuerza y expresó: "La Policía de Entre Ríos no solamente está sosteniendo un permanente equipamiento en vehículos, en chalecos, en uniformes; hace una permanente formación de sus hombres y mujeres en los cuatro institutos de formación que tenemos en la provincia: en Tala, en Paraná, en Concepción del Uruguay y acá mismo en Villaguay".Romero, precisó: "Tenemos una permanente adquisición de bienes para la policía. Una de las últimas cosas que hemos inaugurado es un cromatógrafo gaseoso que nos permite hacer análisis de estupefacientes secuestrados. Equipamiento que no teníamos y que ha fortalecido nuestro laboratorio en la provincia en la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, seguimos en esa labor de equipamiento, también cuando con fondos Foprose, y esto fue una decisión del gobernador, con esfuerzo compartido con los municipios y comunas, instalamos cámaras de seguridad de videovigilancia en la provincia. Aparte de los sistemas 911, tenemos 2.400 cámaras de video vigilancia instaladas en la provincia, más las que se van a instalar muy prontamente con el 911 en Concordia que está en pleno proceso de construcción, y el 911 Paraná que terminará teniendo 400 cámaras de video vigilancia".“En ese avance hemos trabajado con toda la fuerza policial que orgullosamente exhibe no solamente capacitación, sino que se aggiorna permanentemente, se capacita permanentemente, y recientemente con nuestro gobierno nacional hemos firmado el 911 federal, que nos va a permitir también que muy pronto, los entrerrianos podamos hacer una denuncia en forma digital sin necesidad de ir a las comisarías”, indicó la ministra de Gobierno y Justicia.Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, celebró la instancia y dijo estar "muy contentos de poder inaugurar esta nueva obra con esfuerzo del gobierno provincial, también de la mano de Vialidad Nacional a través de jefe de distrito de Entre Ríos, Daniel Koch, y nuestro personal que ha trabajado"."Esta obra engrosa un puesto caminero más, tenemos 20 en la provincia", precisó y destacó: "Nuestra provincia es ejemplo a nivel nacional por los controles que tenemos en las rutas. Esto ayuda mucho en lo que es el control de siniestros viales y, también lo que es la seguridad de la provincia, así como puestos limítrofes y puestos internos. Eso desalienta el trabajo del crimen organizado y de las bandas organizadas que intentan operar en Entre Ríos, que son neutralizadas por el accionar de estos puestos camineros", aseguró Maslein.

En tanto el jefe de distrito de Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, dijo: "Fue una decisión de acompañar y dejar nuestro granito de arena para la Policía y muy satisfecho al ver lo logrado. Creo que se conformó un espacio importante con la comodidad necesaria".Por último, agradeció la participación de todos los que estuvieron y que hicieron posible la concreción. "Que es una realidad que queremos para todos los puestos camineros, porque estamos convencidos que los puestos tienen que estar al costado de la ruta. Este es el primero y vamos a seguir trabajando todos los días para tratar de dar una mejor prestación para todas las personas que la transitan", expresó.