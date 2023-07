Romero entregó aportes por más de $3 millones a instituciones de Paraná

El Ministerio de Gobierno de Entre Ríos entregó aportes a 13 instituciones por más de tres millones de pesos.Al respecto, a ministra de Gobierno, Rosario Romero, en declaraciones a, señaló que “con los aportes reiteramos una política del Gobernador, Gustavo Bordet, que se basa en acompañar firmantemente a la labor que diversas organizaciones no gubernamentales realizan en la comunidad”.En este sentido, valoró que “una de las instituciones que reciben aportes es sobre golf croquet, que es una iniciativa para los adultos mayores y se está proyectando desde Paraná a toda la provincia. No se trata solo de deporte, si no que aporta calidad de vida a las personas”.Al ser consultada por las condiciones que se les solicita a las instituciones beneficiadas, detalló que “las organizaciones deberán rendir lo realizado en el Tribunal de Cuentas y es algo que se realiza con éxito. Esperamos que sigan requiriendo en el Estado aportes porque los devuelven a la comunidad”.“Estas acciones también es un incentivo más para que las instituciones están al día con el balance y los inventarios”, aseveró.Entre las organizaciones beneficiadas, se encontraban un taller comunitario y La Organización civil Golf Croquet.“En nuestro espacio les enseñamos a las niñas y niños a bordar, coser y tejer. Es una alegría porque al principio muchos no sabían cómo agarrar una aguja y ahora hacen muchas cosas”, dijo una de las referentes al detallar que también realizan talleres de circo, batucada y proyectan una sala de computación.“Es muy importante el apoyo provincial y nacional para seguir desarrollando actividades y brindando mayores servicios a los vecinos”, dijo otra de las referentes al señalar que “los aportes recibidos se utilizarán para colocar el piso para llevar adelante una sala de computación”.“Contamos con muchos proyectos y esperamos concretarlos pronto y ahora gracias a la ministra vamos a contar con el piso”, dijo al detallar que la asociación tiene 23 años.Otra de las instituciones que recibieron aporte es la Asociación Civil de Golf croquet: “Nos servirá para vestir a los árbitros, pensando en objetivos a futuro como participar de los Juegos Evita”, dijo al señalar que “queremos lucirnos y formalizar un poco más la asociación civil. Este deporte cada vez tiene más adeptos y toda la provincia juega golf croquet, hay jugadores de más de 80 años y eso es muy bueno para todas las personas”, dijo.