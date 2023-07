Los requisitos para inscribirse como autoridad de mesa y ganar hasta $40.000

Para inscribirse como autoridad de mesa con miras a las elecciones PASO del 13 de agosto, las generales del 22 de octubre y la hipotética segunda vuelta del 19 de noviembreSi se cumplen esos requisitos, cualquier interesado puede completar un formulario online del Registro de Postulantes de cada distrito y luego esperar a que la Justicia Electoral notifique la designación en caso de que haya aceptado la solicitud.Si bien la selección de las autoridades de mesa se hace por sorteo y los seleccionados están obligados a aceptar la carga pública, el Código Electoral Nacional también prevé en su artículo 75 bis un mecanismo para que quienes cumplen con los requisitos puedan postularse voluntariamente., y se debe informar los datos personales y de contacto básicos, y otros como el nivel educativo alcanzado, la ocupación o profesión actual, y si cuentan o no con experiencia como autoridad en elecciones anteriores.La Justicia electoral considerará las solicitudes de todos los postulantes para definir a quiénes de todos ellos incluye para la convocatoria general de autoridades. En caso de quedar afuera de la primera selección, los nombres de los interesados quedarán en una base de datos y podrán ser contactados en caso de que sea necesario buscar reemplazantes a los ciudadanos que no respondan al llamado o que se excusen por alguna razón.Las instrucciones bien detalladas para inscribirse en el Registro de Postulantes se encuentran en el sitio oficial padron.gob.ar/cne_autoridad , y también en el Portal para Autoridades de Mesa de la Cámara Nacional Electoral.El Ministerio de Interior publicó en junio una resolución que define que por cada uno de los comicios (PASO, generales y balotaje) se pagará 7.000 pesos de viático, en tanto que se sumarán 3.000 pesos en caso de que la autoridad de mesa haya asistido a algún curso optativo de capacitación previa validado por la Justicia Electoral.De esta manera, por este ítem podrían sumarse hasta 9.000 pesos si hay tres domingos de elección.En tanto, se estipulan 10.000 pesos adicionales por haber sido autoridad de mesa en las tres jornadas electorales.Si no hubiera balotaje, en cambio, serán $7.000 por haber estado tanto en las PASO como en la elección general.Sacando cuentas, quienes sean autoridades de mesa podrán cobrar hasta 27.000 pesos si no hay una segunda vuelta y hasta 40.000 pesos en caso de que haya balotaje.