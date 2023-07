Bordet, Bahl y Monjo reunieron a candidatos oficialistas de toda la provincia

Síntesis de unidad

Orgullosamente peronistas

El gobernador Gustavo Bordet, el precandidato a la gobernación, Adán Bahl, y su compañera de fórmula, Claudia Monjo, encabezaron una reunión organizativa con los candidatos y candidatas de Más para Entre Ríos de toda la provincia. El encuentro se realizó en el Club Huracán de Villaguay.Participaron precandidatos a legisladores, legisladoras, intendentes, intendentas y presidentes y presidentas de comunas y juntas de gobierno. En ese marco, Bahl afirmó: "Cómo no vamos a ganar si cuento con el respaldo y el apoyo de los mejores hombres y mujeres que son ustedes, compañeros y compañeras peronistas. Lo mejor de la provincia de Entre Ríos y por eso les agradezco tanto que estén acá", indicaron en un comunicado enviado a este medio.“Estamos ante una oportunidad histórica. La provincia nunca estuvo tan ordenada, ni el mundo necesitó tanto de Entre Ríos como en este momento”, destacó luego y explicó que Bordet “bajó el nivel de deuda; nos deja equilibrio fiscal; los sueldos se pagan a término; tenemos un sistema sanitario fuerte, capaz de dar respuesta ante la peor adversidad. Hay planes de vivienda. Un sector productivo que confía en su estado provincial. Además hoy en Entre Ríos tenemos casi pleno empleo y un nivel histórico de obra pública que le debemos a nuestro gobierno nacional”.En ese sentido, valoró a Sergio Massa como un candidato de síntesis con que Entre Ríos comparte la visión “competitivo y con una buena estrategia electoral”, y añadió: “Quienes estamos hoy acá nos conocemos y sabemos de nuestra capacidad de gestión, siempre los peronistas pusimos lo que tenemos que poner, y más en esta oportunidad, en que están en riesgo los derechos de los entrerrianos y el futuro de la Argentina y de la provincia”.Por último, Bahl convocó a militar y trabajar con “pasión e ideas” porque “en estas elecciones la gente tiene que saber que está optando entre una promesa publicitaria y nuestra propuesta, que es garantía de hechos concretos”.Al hacer uso de la palabra, el gobernador, y precandidato a diputado nacional, Gustavo Bordet, agradeció a todas y todos los precandidatos a intendente y vice de los distintos municipios, comunas y juntas de gobierno “que están aquí hoy en Villaguay para presentar nuestras líneas de trabajo, de acción y de conducción, para llevar al triunfo a esta fórmula de Adán Bahl y Claudia Monjo", sostuvo.Luego, destacó el proceso de unidad dentro del frente Más para Entre Ríos y agradeció a quienes "entendieron esta necesidad ante los tiempos que nos tocan, los adversarios a los que nos enfrentamos y la confrontación de modelos políticos que tenemos por delante, para poder confluir en una fórmula".En ese sentido, Bordet subrayó que "tal como lo venían reclamando desde hace mucho tiempo quienes aspiraban a conducir municipios, comunas o juntas, va a haber igualdad de oportunidades para que todo el mundo tenga la posibilidad de pegar la boleta con nuestras fórmulas, provincial y nacional"."Poder tener una fórmula unificada como la de Beto y Claudia no es en defensa propia o del peronismo, es en defensa de los entrerrianos, porque (los candidatos de la oposición) van a volver a implementar los programas de ajuste y a dar tarifazos eléctricos como ya lo hicieron", continuó.En otro tramo de su discurso, Bordet indicó que "esta síntesis que logramos a nivel provincial también se logró a nivel nacional. Vengo de estar reunido junto a 15 gobernadores más con la fórmula que lleva adelante nuestro movimiento, que es la de Sergio Massa y Agustín Rossi. Y hay un espíritu y una unidad hoy en el peronismo como hacía mucho tiempo que no se veía".A su turno, la actual intendenta de Villaguay y compañera de fórmula de Adán Bahl, Claudia Monjo, manifestó que “es un día de mucha alegría. Poder encontrarnos, estar todos juntos, prencandidatos y precandidatas de este movimiento tan lindo que es todo pasión y sentimiento, porque el peronismo es eso"."Escuchamos que nos menosprecian diciendo que somos gobiernos populares o populistas. Somos populares porque estamos con la gente, en los barrios, con quienes menos tienen. Estamos acompañando permanentemente, preocupados por las necesidades de nuestros gurises, nuestros viejos, nuestras mujeres. Eso es el peronismo, pasión y compromiso con la gente y es lo que nos enorgullece", destacó Monjo.Luego, la precandidata a vicegobernadora también agradeció la oportunidad de “estar en este lugar. A Gustavo (Bordet), a Beto (Bahl), a Laura (Stratta). Para nosotros, para mí y mucha gente de Villaguay, muchas y muchos militantes; nos han honrado con la oportunidad de ser la compañera de fórmula de nuestro querido amigo y compañero, Beto Bahl".Aseguró también que Laura Stratta, a quien pretende suceder, "deja la vara muy alta en lo que ha hecho desde la vicegobernación y vamos a trabajar para que se siga manteniendo en ese nivel". Y finalizó: "Todo lo que tenemos para hacer es ir por más: más producción, más educación, más beneficios para nuestra gente. Tenemos todas las condiciones para que Entre Ríos de un salto de calidad".