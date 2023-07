Fernández: "somos el Gobierno que más recursos destinó al interior de la patria"

El presidente, Alberto Fernández, encabezó la entrega de 90 viviendas en el barrio Valle Chico, de San Fernando del Valle de Catamarca, acompañado por el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti."Hemos sido el Gobierno que más recursos destinó al interior de la patria", afirmó el jefe de Estado que también estuvo acompañado por la senadora Nacional Lucía Corpacci, y por el ministro de Viviendas y Urbanización local, Fidel Sáenz.Las 90 viviendas, que forman parte de un total de 456 en ese barrio, requirieron una inversión de más de 790 millones de pesos y forman parte del Plan Nacional de Suelo. Al entregarlas, el mandatario expresó que "es un acto de estricta justicia prestarle atención al Norte argentino que muchas veces había quedado desamparado y postergado injustamente a lo largo de la historia "."La única forma que nosotros entendemos es pensar una Argentina que se desarrolla íntegramente: no podemos pensar en una periferia al norte y otra al sur que miran cómo el centro se desarrolla. Si dejamos que eso ocurra somos cómplices de la injusticia", enfatizó Alberto Fernández, y agregó: "La riqueza no está sólo en el centro, está en el norte si nos animamos a verla"En tanto, el jefe de Estado aseveró que el próximo domingo 9 de julio "vamos a declarar nuestra independencia energética cuando demos por terminado el gasoducto Néstor Kirchner", al que definió como "una obra muchas veces hablada, que nosotros la comenzamos en plena pandemia y la terminamos en tiempo récord".Además, el Presidente anticipó que "antes de que termine este gobierno" se va a "llamar a licitación para un segundo tramo del gasoducto", que se extenderá desde Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, hasta "llegar a San Jerónimo, en Santa Fe, y de allí pueda cruzar a Brasil y a Uruguay y exportar ese gas que tenemos, y que son dólares que ingresan para una Argentina que los necesita para el desarrollo".En esta línea afirmó que "en política no todo es lo mismo. A la hora de votar, piensen que tenemos que seguir el camino que nos enseñaron Perón y Eva, que siguieron Néstor y Cristina, que seguí yo, y aquí en la provincia siguieron Lucía y Raúl. Tenemos que seguir en esa senda: Ahí está el futuro que los argentinos y las argentinas merecen".Por su parte, Jalil agradeció al Presidente por "creer en el norte", y detalló: "Estas son las primeras viviendas en el país que se entregan con servicio de internet y libros, lo que demuestra que hay una política de Estado como lo es la construcción de escuelas, que es lo que necesitamos".En tanto, Maggiotti resaltó la "vocación federal del Presidente", y detalló que "casi el 40 por ciento de las 115.000 viviendas entregadas en el país están en el Norte Grande, así como el 36 por ciento de las 120.000 que se están construyendo".En el mismo sentido, Corpacci destacó el gran "apoyó a las provincias del Norte" y aseguró que los fondos recibidos permitieron hacer obras de infraestructuras para el desarrollo de la Provincia. Además, recordó que durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri fue difícil hacer viviendas porque "entregaban fondos, pero sin incluir ningún servicio", en cambio "actualmente el Gobierno nacional está presente para que los barrios que construyamos tengan todo lo necesario".Junto a cada vivienda se entregó una biblioteca para que las y los adjudicatarios cuenten con una propuesta literaria. A través del programa Libros y Casas del Ministerio de Cultura y que fue tomado como modelo y replicado en Cuba, Chile y México, se llevan otorgados en el país 840.000 libros con el objetivo de facilitar su acceso, promover la lectura y estimular la formación de nuevas personas lectoras.