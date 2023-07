UPCN apoyó proyecto de ley para capacitar a estatales contra la discriminación

La Seccional Entre Ríos de la Unión Personal Civil de la Nación destacó una iniciativa legislativa que promueve la capacitación obligatoria del personal del Estado provincial para erradicar prácticas discriminatorias. La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, pidió que se convoque al sindicato "para hacer aportes y consensuar algunos puntos" y remarcó la necesidad de que se asegure la continuidad de este tema como política de Estado.



Se trata de un proyecto de autoría del diputado Néstor Loggio, que propone la implementación de una capacitación obligatoria dirigida a "todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías" con el fin de "concientizar y sensibilizar sobre las distintas prácticas discriminatorias, promover la igualdad en la diversidad, erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes, promocionar los derechos de las personas y prevenir la discriminación".



"La problemática de la discriminación es uno de los puntos centrales que trata la Secretaría de Oportunidades, Igualdad y Trato de UPCN, por lo tanto, nos parece fundamental que se debata y que se hable con los trabajadores y trabajadoras acerca del alcance de esta iniciativa", expresó la dirigente.



Además, destacó la importancia de que esta temática "forme parte de una política de Estado, que no sea simplemente una decisión de una gestión y después no se le dé continuidad". Con ese objetivo, aseguró que el gremio se compromete a apoyar este tipo de iniciativas.



De todos modos, señaló que existen algunas cuestiones para profundizar. "En los argumentos del proyecto de ley se habla del Mapa Nacional de la Discriminación elaborado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Sería oportuno evaluarlo, ver particularmente qué pasa en la provincia de Entre Ríos y focalizar el abordaje en relación a ello", expuso.



También consideró que se debe reformular el artículo referido a la conformación de un Consejo Consultivo Asesor Honorario, de modo que allí también estén representados las y los trabajadores de la administración pública. "Donde haya un ámbito para consensuar contenidos, debe estar UPCN junto a los sindicatos representativos de los trabajadores, para que no haya posibilidad de interpretaciones erróneas sobre esta problemática y para que se consensuen tanto los temas como la metodología por la cual se implementará esta capacitación", afirmó Domínguez.



"Todos estamos de acuerdo en que la discriminación no debe ocurrir, que nada la justifica y que se deben instrumentar medidas tendientes a evitarla por todos los medios", aseveró la Secretaria Adjunta y subrayó: "Por eso desde el Gremio vamos a pedir que se nos convoque para hacer aportes y consensuar el texto".