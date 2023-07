Colectivos: "No cumplieron condiciones para aplicar nuevos salarios", dice FATAP

Las condiciones

“Cumplir los compromisos”

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) dio a conocer una nota en la que se refiera a la imposibilidad de aplicación del acuerdo paritario porque Nación, Provincias y Municipios, no transfirieron los fondos comprometidos para cumplir con el aumento de salarios y ante la medida anunciada por UTA, advierte que “los nuevos salarios no son exigibles”.“No se han cumplido las condiciones establecidas para la aplicación de los salarios establecidos en la negociación paritaria, motivo por el cual los mismos no están vigentes y no pueden serle exigidos a las empresas prestadoras”, explica la FATAP en la nota y agrega que la Federación, “sujetó la exigibilidad de la pauta salarial al cumplimiento de una serie de condiciones”.Entre las razones esgrimidas y las condiciones,“Es por ello, que sostenemos que el reclamo que, es de pleno conocimiento de aquella por haberse expuesto y debatido en la negociación paritaria”, resaltó la FATAP en su comunicado.“En este estado de situación, se tornacompetentes, así como que cada una de ellas, seanno solo frente a las prestadoras de los servicios, sino también, para generar -de una vez por todas- las condiciones de sustentabilidad que el sistema de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos del Interior del País requiere”, concluye el comunicado de la FATAP.