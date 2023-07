Diputados realizará sesión especial para debatir la Ley de Alquileres

Política La Cámara de Diputados sesiona hoy con un conjunto de temas consensuados

, de Juntos por el Cambio, en un pedido de apartamiento del reglamento legislativo cuando se debatía en el recinto parte de la agenda de proyectos consensuadas para este miércoles. Su objetivo: derogar la Ley N° 27.551, conocida como Ley de Alquileres."Vamos a hacer esto todas las veces que haga falta para reflexionar un poco sobre la gravedad en la que estamos parados", sostuvo el ex secretario de Medios de la gestión macrista, y consideró que "los inquilinos están sufrientes porque no hay oferta. Es una ley que no funcionó, que contó con anuencia de nuestro bloque pero es una catástrofe. Pasaron tres años, los inquilinos están angustiados y los propietarios están espantados".Antes de pedir que se derogue la ley en la misma jornada, prometió mandar "al Senado un proyecto con media sanción que muestre que estamos a la altura para lo que la gente nos eligió". Se trataba de una propuesta que no había pasado por ninguna comisión y fue ingresada en la misma jornada.Posteriormente, en el mismo recinto,, con el objeto de considerar los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a la Ley de Alquileres".La propuesta lleva la firma de los diputados Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan López, Carla Carrizo, Carlos Gutiérrez, Luis Di Giacomo, Javier Milei, Carlos Zapata, Paula Omodeo, Margarita Stolbizer, José Luis Espert, Marcelo Orrego y Alejandro Rodríguez.La primera que tomó la palabra al finalizar el discurso de Hernán Lombardi fue la diputada nacional Miriam Bregman (Frente de Izquierda-Unidad), que remarcó su rechazo a la propuesta argumentando que "no ataca a la ley por sus deficiencias sino que se pretende es dejarle las manos libres al mercado inmobiliario y se terminaría de eliminar cualquier rasgo del derecho a la vivienda". "Hay un gran negocio inmobiliario que está jugando a retirar viviendas del mercado para voltear esta ley", analizó y apuntó que "solo el 9% de los contratos están registrados".Posteriormente, el diputado Germán Martínez (Frente de Todos) justificó el voto negativo del bloque oficialista sosteniendo que "no vamos a dejar que los inquilinos vayan a una negociación bilateral absolutamente asimétrica". Además, indicó que existe un "19% de incremento en aquellos contratos en negro por fuera de la ley. Ustedes están representando a ese sector y nosotros vamos a seguir representando a los inquilinos que tienen que ser protegidos".Por su parte, la diputada Graciela Camaño, cuyo interbloque "Identidad Bonaerense" se abstuvo, criticó que "esto de venir a inventar la pólvora de presentar una ley a los apurones, no se trata de resolverle el problema a los inquilinos". (