Córdoba: Con una diferencia del 3,3% de votos, Llaryora fue electo gobernador

A nueve días y ocho horas del cierre de las elecciones en Córdoba, el Tribunal Electoral confirmó este jueves al mediodía que Martín Llaryora es el nuevo gobernador de la provincia, al haber obtenido una diferencia de 64.394 votos ante su más directo adversario, el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez.



De esta manera, Llaryora obtuvo un total de 870.935 votos (45,19%), mientras que Juez obtuvo 806.541 votos (41,85%). El dato lo dio a conocer el integrante del Tribunal Electoral, Leonardo González Zamar.



El Tribunal de Cuentas, para JxC

En un hecho inédito, Martín Llaryora deberá gobernar con un Tribunal de Cuentas manejado por Juntos por el Cambio, al obtener 709.249 votos contra los 704.682 obtenidos por Hacemos Unidos por Córdoba.



Cómo quedó la Legislatura

Los resultados de las elecciones legislativas provinciales fueron confirmados en su totalidad. De esta manera, el partido Hacemos Unidos por Córdoba se sitúa con 33 legisladores, mientras que Juntos por el Cambio cuenta con 33, dejando cuatro escaños para otros partidos.



El resto de los partidos que tendrán representación en la Unicameral son Encuentro Vecinal (1), La Libertad Avanza (1), Frente de Izquierda (1), Creo en Córdoba de Todos (1).



Cronología

En los últimos minutos del domingo 25 de junio, el escrutinio provisorio se detuvo hasta las 6 de la mañana del día siguiente con el 94,9% de las mesas procesadas. Para ese momento, la tendencia se había dado vuelta y los resultados daban por ganador a Martín Llaryora y ubicaba a Luis Juez en un segundo lugar. La diferencia entre ambos era de 57.000 votos.



Días antes de los comicios, la Junta Electoral anunció la incorporación de la tecnología Turing para permitir la carga y transmisión de los datos de las mesas de una manera más transparente, trazable y ágil. Este sistema quedó en el centro de la polémica el día de las elecciones.



Las expectativas en Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio se mantenían altas en lo que refería a quién era el candidato a gobernador elegido, debido a que Llaryora mantenía una ventaja de tres puntos respecto a Juez.



Luego de las fallas en el sistema de conteo, Juez pidió a la Justicia Electoral la apertura de las urnas y la lectura de las actas para "la transparencia de los comicios". Además, se negó a reconocer el triunfo de Llaryora. Sin embargo, el Tribunal Electoral ratificó la diferencia de tres puntos a favor del candidato de Hacemos Unidos. Para el escrutinio definitivo, Juez exigió utilizar las actas a mano.



La empresa Ocasa, contratada para la logística y transmisión del resultado de las actas de escrutinio, atribuyó las demoras a "los problemas de conectividad en diversas escuelas de la provincia", aunque remarcaron que no estaba en discusión "la seguridad, la certeza, trazabilidad y verificabilidad de los datos que se están transmitiendo".



El Superior Tribunal de Justicia de Córdoba ordenó el inicio de una investigación para establecer responsabilidades administrativas ante problemas en el proceso de transmisión de datos electorales.



Este miércoles por la mañana, Martín Llaryora habló con Cadena 3 y cuestionó a Luis Juez por no reconocer la victoria del oficialismo. "El Tribunal Electoral es el responsable de dar explicaciones de lo que pasó. Todo el mundo sabía que el resultado era irreversible", indicó.



Previamente, Juez admitió, aunque de manera elíptica, que el recuento definitivo confirmará como ganador de las elecciones provinciales a Llaryora.



"Supongo que mañana (por este miércoles) le dirán al intendente que podrá festejar. Una vez que tengamos los resultados, saludaremos como corresponde".



El senador nacional remarcó que "no hay nada para festejar" y, al respecto, señaló: "No deja de ser un papelón que, 10 días después de los comicios, no tengamos la posibilidad cierta de felicitar a quien ganó. Es una vergüenza que, después de 25 años de gobierno, no puedan organizar un proceso electoral transparente en Córdoba", añadió.