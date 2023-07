Enfermeros del San Martín volvieron a manifestarse y exigen respuestas a Salud

Política La ministra de Salud respondió al reclamo de enfermeros por déficit de personal

Enfermeros del hospital San Martín nucleados en UPCN volvieron a manifestarse en reclamo de soluciones urgentes al déficit de personal que afecta al sector del nosocomio; también exigieron el reconocimiento de los francos adeudados y que se brinden precisiones respecto a la aplicación de la Ley de Enfermería.“Es una nueva manifestación porque hubiéramos querido obtener una respuesta, pero no la tenemos. Los reclamos tienen que ver con el déficit de recurso humano en enfermería, la deuda de 11 mil francos y la falta de precisión en cuanto a la aplicación de la ley de enfermería porque, si bien se anunció que se iba a realizar el pago, no se especificó a partir de cuándo”, expuso auna de las integrantes de la comisión directiva de UPCN, Patricia Sanabria.Y continuó: “El San Martín es un hospital de referencia y de alta complejidad, que planifica y organiza los recursos con una gestión responsable, porque si no sería impensado que podría sostenerse a lo largo del tiempo con la altísima demanda. Pero en respuesta hubo declaraciones que no fueron alentadoras y solo se otorgaron cinco suplencias que no llegar ni a cubrir la necesidad mínima del nosocomio”.De acuerdo a lo que sostiene UPCN, el hospital San Martín necesita alrededor de 50 enfermeros: “Es un número aproximado ya que también se depende de la complejidad de los pacientes”.que el déficit de enfermeros en el hospital San Martín se debe a “un componente vinculado a planificación y otro por mucho personal con tareas pasivas”.A lo que Sanabria respondió: “Esta es una época en la que se otorgan las licencias profilácticas porque el hospital siempre respetó la normativa 32 del ministerio de Salud, que establece el período en el que se deben otorgar las mismas, con lo cual, organizadamente, los trabajadores se toman sus licencias durante estos meses”.“El enfermero con tareas pasivas existió desde siempre, como en todos los ámbitos de la administración pública, y en el hospital San Martín solo hay un 11% de personal con tareas livianas –que no implican esfuerzo físico-, y no es que este personal no realiza ningún tipo de actividad, sino que hay ciertas actividades que no puede realizar, pero hay un montón de otras que sí y están distribuidos en diferentes áreas del nosocomio”, argumentó al respecto.“Continúan las cirugías programadas, pero se coordinó para resolver los casos más urgentes”, indicó el jefe de enfermeros de quirófanos, Enzo Cantagallo.Y sumó: “Los enfermeros esperamos que cuanto antes llegue la autorización para más personal para cubrir la dotación ideal de cada servicio y cubrir la demanda de los francos adeudados para otorgar el descanso merecido a quienes trabajaron en pandemia”.Si para el lunes no hay una respuesta favorable al reclamo, desde UPCN confirmaron aque se iniciará una nueva medida de fuerza la semana próxima y de manera más contundente.