La Cámara de Diputados sesiona hoy con un conjunto de temas consensuados

La Cámara de Diputados sesionará hoy para debatir un conjunto de temas consensuados con otras bancadas, entre los que figuran los proyectos de producción orgánica, violencia digital, créditos UVA, acompañante terapéutico, declaración de un monumento nacional en Santa Fe y regularización de deudas de municipios con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).



La sesión fue impulsada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, tras alcanzar un acuerdo con la oposición sobre los temas a incorporar en el plenario, aunque no todas las bancadas facilitarán el quórum.



El presidente del sector radical en la Cámara baja, Mario Negri, expresó: "El Bloque UCR viene bregando junto a todo el Interbloque Juntos por el Cambio por sancionar cambios de raíz a la Ley de Alquileres".



"El kirchnerismo volvió a negarse a poner el tema, por eso el Interbloque JxC alzará la voz para que el oficialismo recapacite con su negativa", tuiteó el cordobés.



Por su parte, Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos-JxC, apuntó: "No daré quórum en la sesión especial que impulsa el kirchnerismo. En un país en el que miles luchan para pagar el alquiler, modificar las condiciones de los créditos UVA es injusto, y altera la seguridad jurídica. Para recuperar el futuro, debemos recuperar el orden".



En la fallida sesión del 21 de diciembre último, el oficialismo le había ofrecido a JxC incluir el proyecto en la sesión y la ampliación del temario, que originalmente contemplaba la creación de universidades nacionales, no fue aceptada por la principal bancada opositora.



El debate de hoy se desarrollará a diez días del cierre de listas de candidatos para las PASO, en las cuales 48 legisladores buscan competir para convertirse en candidatos para su reelección en los comicios del 22 de octubre.



Esta semana se cumplirán dos meses y medio sin llevar proyectos al recinto, ya que la última vez fue el 19 de abril.



En medio, el 13 de junio, asistió el jefe de Gabinete Agustín Rossi a brindar su informe de gestión, el segundo del año ante Diputados y el tercero al Congreso en general.



Uno de los temas prioritarios de la sesión especial será buscar atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y busca modificar el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.



El temario incluye también el dictamen de producción orgánica, que tuvo un amplio consenso -aunque fue rechazado por el PRO-, y que busca dar estabilidad y previsibilidad al sector por un plazo de 10 años, y contempla diversos beneficios fiscales para emprendimientos de empresas pequeñas y medianas.



Se trata de una iniciativa presentada por el diputado del FdT Ramiro Fernández Patri, que establece que podrán ser beneficiarios del plan los productores y elaboradores -alcanzados por la ley de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica- que acrediten al menos un año de permanencia y cuya factura máxima se ubique en los parámetros establecidos para las empresas medianas.



Otra de las iniciativas que se incluyó en el temario es un proyecto para combatir la violencia digital denominado "Ley Olimpia Argentina", en reconocimiento a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, y que propone reformar la ley de Género.



Asimismo, el temario tentativo se completaría con una iniciativa que establece la refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos con Enohsa.



Además se buscará debatir otro proyecto que regula la actividad del acompañante terapéutico, que está basado en dos iniciativas presentadas por los diputados Daniel Gollan (FdT), Carla Carrizo (Evolución Radical) y Virginia Cornejo (Pro).



Según la norma, se entiende como acompañante terapéutico en los términos de esta ley a quienes con título habilitante intervinieren a través de un abordaje biopsicosocial integral, en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación del sujeto acompañado, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario.



Finalmente, el temario contempla avalar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos/as argentinos/as propuestos por gobiernos extranjeros; la ratificación de acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscripto en la ciudad de Lisboa el 25 de junio de 2007 y la declaración como monumento histórico del Parque de la Constitución Nacional, ubicado en la ciudad de Santa Fe, donde se rinde homenaje a la Carta Magna nacional y rescata el trascendente protagonismo de la provincia en la historia constitucional del país.