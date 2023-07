Adán Bahl: "Conocemos la provincia y pondremos lo mejor para seguir creciendo"

El actual intendente de Paraná y precandidato a gobernador por el espacio "Más por Entre Ríos", Adán Bahl, se reunió este martes con los precandidatos de Paraná Campaña. También estuvo presente Claudia Monjo, quien se postula como vicegobernadora en el mismo espacio político. El encuentro tuvo lugar en Hasenkamp.En este marco, Bahl, dijo a: "Estamos con Claudia, con quien integramos el frente y con quien nos proponemos conducir la provincia de Entre Ríos en estos cuatro años. En esta oportunidad, en Hasenkamp, en una reunión departamental, continuamos con nuestras reuniones en distintos lugares con los precandidatos, donde dialogamos, establecemos estrategias y nos conocemos"."Trabajamos para que las PASO se basen en propuestas, en un proceso constructivo. Tanto Claudia, con sus ocho años de experiencia como intendenta, como yo mismo, con cuatro años de experiencia, vemos esto como una gran oportunidad para discutir los temas que cada candidato pretende desarrollar en su localidad", indicó.Respecto a los precandidatos presentes, Bahl respondió: "El departamento Paraná cuenta con 16 municipios, y todos los precandidatos están aquí porque tenemos nuestra candidatura en todas las localidades.En respuesta a la pregunta sobre lo que los precandidatos dicen acerca de que Adán Bahl debería ser el próximo gobernador debido a su conocimiento de Entre Ríos, honestidad y trabajo duro, Bahl afirmó: "Son atributos. Por un lado,Ser entrerriano también marca una gran diferencia, ya que es muy difícil amar lo que no se conoce. Tenemos la responsabilidad, el equipo y las ganas. Aunque estos atributos son muy halagadores, creo queEn cuanto a la continuidad del gobierno y al apoyo recibido por parte del gobernador actual, Bahl detalló las propuestas y prioridades para la provincia: "Nuestro objetivo es permitir el desarrollo de la provincia, brindando a los jóvenes oportunidades para estudiar, crecer y trabajar en su propio territorio. Lograremos esto trabajando junto a Claudia. Contamos con la experiencia, el conocimiento y los equipos técnicos. Partimos de una provincia ordenada y en marcha. Además, apoyaremos la producción, el campo y aprovecharemos las oportunidades que el mundo demanda de la provincia de Entre Ríos. Acompañaremos la generación de energías alternativas, la economía del conocimiento y cualquier iniciativa que promueva de manera proactiva la productividad y genere empleos en todo el territorio provincial".Por su parte, la precandidata a la vice gobernación, Claudia Monjó, tambien manifestó su compromiso: "Es un compromiso que hemos asumido con agrado y responsabilidad. Nuestro objetivo es trabajar por una Entre Ríos más productiva, con más educación y más oportunidades para los jóvenes. En mi ciudad, me conocen y ya he sido intendenta durante ocho años. La fórmula que hemos utilizado en Villaguay es trabajar y contar con el apoyo de equipos locales, lo cual marca la diferencia, ya que uno no gobierna solo, lo hace con el respaldo de mucha gente, y eso es lo que haremos en la provincia".Respecto a las expectativas para las elecciones primarias, Claudia afirmó:concluyó.