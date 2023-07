Bahl: “Hay candidatos que usarán a los entrerrianos como conejillos de indias”

“Quieren usar a los entrerrianos como concejillos de Indias"

"Frigerio tiene el síndrome de Mbappé”

“Los entrerrianos deberán elegir”

Paraná Bahl anunció que en dos semanas finalizarán las obras en peatonal San Martín

“Un cambio es lo que hicimos en Paraná"

El precandidato a gobernador del espacio Más por Entre Ríos, Adán Bahl, en declaraciones aexpresó sobre “los intereses de otros candidatos con Entre Ríos”. Además, hizo referencia a porqué Rogelio Frigerio tiene el síndrome de Mbappé y cuáles sus objetivos. Por otro lado, Bahl reafirmó su compromiso para “seguir transformando Entre Ríos”.El actual intendente de Paraná y precandidato a gobernador Adán Bahl, sentenció a Elonce que. Y aseguró que desde su espacio político en cambio “solo trabajamos para los entrerrianos, resolviendo problemas para seguir transformando la provincia”.”, aseguró el precandidato a la gobernación.En esta misma línea, Bahl hizo referencia que la declaración que realizó días atrás sobre que “”. Y expresó: “Ellos venían frotándose las manos hace mucho tiempo y al final los campeones fuimos los argentinos.. Ellos hace dos años vienen recorriendo la provincia como “turistas” y eso les generó un sentimiento de ganador”.En otro punto, hizo referencia que “Yo no podría ser nunca gobernador de la provincia de Buenos Aires porque no la conozco y no me genera ningún tipo de sentimiento, ni me nace hacerlo”, dijo al asegurar que hay candidatos (comino Rogelio Frigerio) que y en algunos espacios creo políticos un sentimiento de preocupación”.En esta misma línea el precandidato a gobernador, aseveró que “en algún momento los entrerrianos tendrán que evaluar todas estas de situaciones y elegir en quien confiar. Cuando termine mi gestión voy a vivir en Paraná, en cambio otros candidatos no viven acá ni vivirán”.Además, Bahl remarcó en su vivista a la localidad de San José por el 166 aniversario lo “emocionó ver toda la gente y la réplica de un barco en el que llegaron los inmigrantes. Fue algo que generó una conmoción y eso implica amor y cariño sobre lo que uno conoce. Tal vez vos vas a otro lugar, como Alemania, y te puede parecer interesante algo que para el otro es más que importante, pero como uno no lo conoce no sabe”.Durante la entrevista, Bahl habló de los votantes y aseguró que “s: antes no se podía juntar la basura, ni reparar calles, tampoco arreglar plazas y se si hace una obra pública era a través de la toma de deudas. Ahora, hay una buna administración y la transformación está”.“Cuando un equipo funciona bien hay que seguir dándole la oportunidad para que siga haciendo transformaciones”, aseveró Bahl al agregar que “tenemos muchas cosas para mostrar entonces no tenemos que recurrir a un producto de markentig ni a una campaña publicitaria, nosotros trabajamos, cumplimos con la palabra empeñadas y después llegan las respuestas de los vecinos”.