Organizaciones sociales cortaron acceso al Túnel: el motivo de la manifestación

en el marco de una protesta a nivel nacional en reclamo de un aumento de los programas sociales y alimentos para los comedores y merenderos comunitarios.Pasado el mediodía, desde el Túnel Subfluvial se informó que el tránsito se había normalizado en las inmediaciones al viaducto interprovincial.Es que las entidades agrupadas en ladesarrollaban este martes una jornada de protesta con cortes de ruta en distintos puntos del país y, en Entre Ríos, además del ingreso al Túnel Subfluvial -del lado de Paraná-, la manifestación se replicó en los accesos a las localidades de La Paz y Concepción del Uruguay.la que está enmarcada en el ajuste que denunciamos desde hace mucho tiempo por parte de este gobierno, que venía a llenar las heladeras pero que lo único que está llenando son los bolsillos del FMI”, apuntó auno de los dirigentes del MST, Bruno Giusti.Y continuó: “Denunciamos que los recortes no pueden seguir existiendo en la mercadería que es para comedores y merenderos, porque hace más de cuatro meses que no recibimos ninguna partida, además de todos los reclamos de Unidad Piquetera, comoque el gobierno se había prometido pero que solo quedó en discursos”.denunció el dirigente social.“Cortamos las rutas en todo el país porque ya agotamos las otras instancias, nos movilizamos a Desarrollo Social y a Casa de Gobierno pero no obtuvimos respuestas concretas, mientras vemos cómo sostener los comedores y merenderos en los barrios”, argumentó.“Es una burla que, en una provincia, donde hay cuatro vacas por persona y desde donde se exportan pollos al mundo, tengamos que estar cortando la ruta”, fundamentó Cesar Folonier de Pueblos Libres., sino para llamarle la atención a al gobierno que está desoyendo la emergencia alimentaria porque”, expuso.En la oportunidad, Folonier criticó “a la partidocracia, que cada dos años sale a recorrer los barrios y a sobarle el lomo a los vecinos prometiéndoles mentiras”. También extendió “la invitación a participar de la lucha popular a la burocracia sindical, que no lucha ni trabaja, porque no solo los movimientos de desocupados pasamos penurias”.