Bahl: “Sabemos lo que necesita la provincia y nos respaldan los hechos"

En las últimas horas el precandidato a Gobernador por Más Para Entre Ríos, Adán Bahl, estuvo en San José, junto al gobernador Gustavo Bordet y su esposa y precandidata a Diputada Provincial, Mariel Ávila. Previo a los festejos por el 166 aniversario de San José, se reunieron con los precandidatos de los municipios, juntas de gobierno y comunas de ese Departamento.Ya en la ciudad de Concordia mantuvieron un encuentro con los precandidatos a intendente de esa ciudad, y luego, en La Criolla, con el resto de los dirigentes del Departamento. "Sabemos lo que necesita la provincia y nos respaldan los hechos: transformamos Paraná y vamos a hacer lo mismo en Entre Ríos”, señaló Bahl, explicó que su proyecto es el de una Entre Ríos «con más oportunidades, donde los jóvenes puedan desarrollarse acá”, y remarcó que su plan de acción se basa en un “conocimiento íntegro” de la provincia y la “experiencia necesaria para hacer las cosas bien, sin improvisar”.En ese sentido, Bahl destacó que el Estado debe "desarrollar la industria, el campo, el turismo, la economía del conocimiento, brindando servicios eficientes y acompañando al sector privado para generar empleo de calidad”.Por último destacó el encuentro y celebró el cierre de listas con la unidad del peronismo en la provincia. Al respecto, declaró que “hay más de 13 mil candidatos y muchas ganas de participar. Hace mucho tiempo que eso no se vive en nuestro espacio político”. Y añadió que “lo vemos con alegría y satisfacción. No sólo porque nos hace altamente competitivos, sino porque habla de un peronismo vital, fortalecido y unido para defender los intereses de la provincia”.“Creemos en la participación, la democracia y el consenso. Por eso, todos pueden pegar sus boletas. No como ocurre en otro espacio político”, remarcó Bahl en alusión a la negativa del candidato de la oposición a permitir pegar la boleta de ambos con las fórmulas presidenciales de su espacio.El gobernador Gustavo Bordet, por su parte, expresó que resulta "clave que podamos tener en este espacio la convivencia de las distintas expresiones que van a participar de una contienda en las PASO"."Esta es una oportunidad para debatir y aunar criterios para lo que tenemos por delante, a lo que nos vamos a enfrentar en esta elección de primarias, que es clave y determinante. Si bien se define en la elección de octubre, en la instancia de agosto nosotros necesitamos tener el candidato a gobernador más votado, que claramente va a ser Beto Bahl, y para esto hay que trabajar en cada uno de los municipios para que las contiendas que se deban dar, sean en un marco de razonabilidad que nos permita llegar con fortaleza hacia octubre”.Por último Bordet, instó que "hay que ganar estas elecciones, acompañarlo a Adán Bahl como candidato a gobernador y a Sergio Massa como candidato a presidente, en el marco de un gran proyecto de gobierno nacional, provincial y municipal, que fue también el motivo de decidir la unificación de estas elecciones".Enrique Cresto, intendente de Concordia, sostuvo que “se escucha a la oposición plantear que quieren terminar con 20 años de peronismo en la provincia y creo que lo trascendental es saber de dónde venimos y tener memoria, porque si el peronismo no gobierna la gente la pasa muy mal”.Además, Cresto señaló que “después de 20 años, tenemos una provincia ordenada, que pasó de tener una deuda que era dos veces, tres veces su presupuesto, a una deuda que va a cerrar en menos del 30% de su presupuesto”.Por último, instó a “saber diferenciar lo principal, lo esencial de lo secundario. Y si hay algo acá fundamental, compañeras y compañeros, es trabajar fuertemente una interna como hace mucho no teníamos en Concordia, con posibilidades para todos y, por sobre todas las cosas, para construir un gran triunfo del peronismo en Concordia y Entre Ríos”.