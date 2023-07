Bordet visitó una escuela en Concordia y expuso sobre los 40 años de democracia

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El gobernador Gustavo Bordet estuvo este lunes en la escuela Secundaria Nº 17, General Martín Miguel de Güemes, de Concordia. Junto a la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Avila, y al rector de la institución, Carlos Gatto, recorrió la muestra socioeducativa “Democracia: conquista y compromiso colectivo”, que se realizó con el apoyo de la Fundación Iapser. Tras la recorrida, el mandatario expuso sobre los 40 años de la democracia ante alumnos de 6to. año.



En la oportunidad, Bordet señaló que su visita “tiene un significado muy especial, porque muchos años fui docente en esta escuela”. Destacó que “la Fundación Iapser ha traído esta muestra de 40 años de democracia”, y que “se ha realizado un trabajo de investigación realmente muy interesante con los alumnos de la escuela de comercio”.



En ese marco, valoró que la muestra expresa el modo en el que “las instituciones en nuestro país se han consolidado y fortalecido en estos 40 años”, y recordó que desde 1930 “se produjeron golpes militares y dictaduras que interrumpieron los procesos democráticos”. Sin embargo, “en 1983, después del horror de la última dictadura, las fuerzas políticas realizaron un acuerdo social y político para que la democracia perdure en la Argentina”, explicó y recordó que parte de ese acuerdo “quedó plasmado en aquel libro Nunca Más,”.



“Pese a distintas amenazas y crisis institucionales que el país ha pasado, siempre la democracia salió a flote. Son 40 años ininterrumpidos de un sistema democrático que el mundo ha adoptado como forma de vida y donde los ciudadanos tienen siempre la posibilidad, no sólo de elegir a sus autoridades, sino de expresarse libremente, de poder peticionar a las autoridades, de ejercer el derecho de protestas, y esto es lo que a través de esta muestra se recopila en 40 años que han transcurrido”, subrayó Bordet.



Desafíos



Por otra parte, el mandatario entrerriano señaló que “el desafío hacia el futuro de mejorar esta calidad democrática, ir hacia sociedades con nuevos derechos, donde los actos de gobierno sean cada vez más transparentes, porque la democracia no termina en el voto, tiene que ver con la consolidación de derechos elementales que deben ser incorporados en la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos”.



“Esta muestra expresa el compromiso de nuestros estudiantes, en este caso acá en la escuela de Comercio 2 (como se la conoce), de poder contribuir al proceso democrático”, indicó y sostuvo que la iniciativa también hace “a la formación de nuestros jóvenes y al compromiso con la sociedad en la cual estamos insertos”.



El derecho a votar y el fin de la grieta



Más adelante, en el intercambio con los alumnos, Bordet aconsejó a los jóvenes a que vayan a votar: "Yo no les digo por quién tienen que votar, no vengo acá a hacer política, pero creo que es importante que concurran y expresen con su voto a quien ustedes quieran. Porque es importante ejercer el derecho a la democracia, creo que ese es el primer eslabón para consolidar un sistema democrático: la participación. El hecho de concurrir a votar significa ejercer la democracia", expresó.



Pero les aclaró que la democracia no es sólo ir a votar, sino que también “la democracia es peticionar, exigir para que quienes tenemos responsabilidades de gobierno hagamos las cosas bien. Es no callarse nunca la boca, siempre exigir, pedir, actuar e intervenir”.



También se refirió a la grieta: "En nuestro país cuesta mucho encontrar consensos por sobre las divisiones que aparecen. Yo creo que es importante encontrar esos acuerdos políticos, un nuevo contrato social sobre la base de la democracia, de poder disentir, y también ponernos de acuerdo como país en las cosas necesarias que son determinantes para el futuro de la Argentina”.



Recorrida por las nuevas aulas



Tras la disertación ante los alumnos, el gobernador recorrió las tres nuevas aulas construidas con aportes del gobierno provincial, que demandaron una inversión de unos 20 millones de pesos. Cabe señalar que se trata de un establecimiento construido a comienzos del siglo pasado, considerado patrimonio arquitectónico de la ciudad de Concordia al cual se le realizó una ampliación en los años 80.



En ese marco, Bordet indicó que “también estamos trabajando en otros establecimientos escolares de la ciudad con obras muy avanzada, estamos por terminar el gimnasio polideportivo de la escuela de comercio Nº 1; estamos licitando el gimnasio de la escuela técnica. También he promulgado la ley para la expropiación que permita construir en el predio lindero la escuela Mariano Moreno”, enumeró Bordet.



“Ejemplificador”



Respecto a la muestra socioeducativa, la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Avila, destacó la iniciativa del director de la institución educativa, Carlos Gatto, quien le acercó el proyecto. "Lo tomamos como uno de los ejes principales que tiene la fundación, que es la educación y estas puestas en común, donde las y los chicos, a partir de sus pares, puedan mostrar este proyecto que me parece muy rico y ejemplificador", subrayó Avila.



Resaltó en ese marco el rol de Gatto, a quien señaló como "un profesional de la educación que ha marcado la diferencia y ha colaborado con muchos docentes para poder incursionar en este tipo de muestras. También ha generado en las y los chicos este sentido de educarte, perfeccionarte, investigar, y les ha llevado a los más altos niveles. Lo quiero resaltar porque es muy importante que las y los docentes nos sigamos capacitando y trabajando para a educación, sobre todo para formar personas críticas".



La presidenta de la fundación informó que luego de esta semana, donde la muestra estará disponible en Concordia, se trasladará a la ciudad de Paraná, para que "también tenga un efecto multiplicador y pueda ser vista en la mayor parte de la provincia".



“Reafirmar nuestro compromiso”



Por su parte, el director de la escuela, Carlos Gatto, manifestó: "Quiero resaltar que Gustavo (Bordet) ha sido y será siempre docente de esta querida institución escolar. Es un amigo personal a quien respeto y le reservo un gran aprecio. Con él, compartimos innumerables ocasiones de trabajo, muchas de ellas celebradas en el Concejo Deliberante de la ciudad, aunque representando a distintos espacios, siempre estuvimos alineados en el férreo compromiso de producir y proponer lo mejor para nuestra amada ciudad de Concordia".



En ese marco, expresó su "profunda gratitud por su apoyo y acompañamiento en el desarrollo de nuestra misión pedagógica. Estos nuevos espacios en el edificio serán de gran provecho para el desarrollo de múltiples actividades académicas. Nuevos escenarios, proyectan nuevas iniciativas con base en la congregación de esfuerzos y proyectos con impacto significativo en los destinatarios y participantes", remarcó.



Gatto elebró la ocasión e indicó que "felizmente destacamos una serie de aspiraciones hoy materializadas", a las que definió como "de trascendental relevancia para nuestro establecimiento y sociedad en general por la significatividad que reviste".



En ese marco, se refirió a las novedades y resaltó el compromiso de los actores intervinientes. "Es una gran satisfacción y alegría haber concretado la Muestra Educativa de la Democracia, tratándose de un proyecto organizado en conjunto con la Fundación Iapser, presidida por la señora Mariel Ávila, quien desde la génesis asumió con entusiasmo y gran compromiso la tarea de trabajar en conjunto en su organización y realización".



Dicho de eso, detalló que "la muestra Democracia: conquista y compromiso colectivo conmemora los 40 años de democracia de nuestro país. Este hito histórico representa la lucha y el denodado esfuerzo de muchas generaciones por alcanzar y preservar los valores fundamentales de libertad, igualdad y participación ciudadana".



Para finalizar, agradeció el acompañamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande con los aportes proporcionados para concretar la instalación de la iluminación LED en el gimnasio del establecimiento.