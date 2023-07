Elecciones para gobernador en San Juan: ya votó el 24 por ciento del padrón

Se trata de una inédita jornada electoral en la que solamente estarán en disputa las categorías de gobernador y vicegobernador, luego de que en mayo pasado los ciudadanos de esa provincia concurrieran a las urnas para elegir al resto de los cargos (legisladores provinciales, intendentes y concejales) ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad contra la candidatura a la reelección del mandatario Sergio Uñac.Pasado el mediodía, el Tribunal Electoral Provincial estimaba que el 24% de los 603.000 empadronados ya habían votado y calculaba que alrededor de las 19 ya podría haber una tendencia que se confirmará no más allá de las 21.En las 234 escuelas destinadas a los comicios casi no hubo denuncias por demoras en la instalación de las 1.795 mesas receptoras de votos, indicaron autoridades judiciales.Los 603.276 sanjuaninos habilitados para este comicio deben elegir a su próximo gobernador de entre 10 candidatos por el Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), similar a la Ley de Lemas, y se espera que haya un porcentaje de votantes superior al 75 por ciento y que los primeros resultados están a alrededor de las 19 y que las cifras definitivas se conozcan no mas allá de las 21.Se presentan diez fórmulas, y la única que tendrá una modificación será la de la subagrupación "Vamos", que llevaba como postulante al gobernador Sergio Uñac, quien resultó reemplazado por su hermano, el senador nacional Rubén Uñac, al frente de un binomio que completará el intendente del departamento de San Martín, Cristian Andino.En Pocito, Sergio Uñac volvió a cargar contra la Corte Suprema que no le permitió ser candidato a la reelección y adelantó que recurrirá a la Corte Interamericana “para que revise lo actuado a la luz de los antecedentes”.Antes de emitir su voto, Uñac dijo que el máximo tribunal “falló con un criterio el caso de San Juan y aplicó otro criterio para el caso de los intendentes de la provincia de Buenos Aires y el gobernador de Formosa”, y tras asegurar que el fallo en contra de su candidatura “fue un desastre jurídico” recordó que el procurador Eduardo Casal "primero dijo que la Corte no debía intervenir y después que mi candidatura era inconstitucional”.Así, señaló que “la Corte Interamericana por lo menos deberá preguntarles qué criterio van a seguir o si todas las semanas van a estar cambiando de idea o la van a aplicar según le convenga a alguien”.El candidato a gobernador en reemplazo de Uñac, su hermano Rubén, dijo en la escuela Froilán Ferrero que se trata de “un gran desafío, el más grande" de su "vida política” y que “con su rival en la interna, José Luis Gioja, comparte la "misma pasión política”."Vamos" forma parte del lema oficialista "Todos por San Juan", en el que también está contenida la subagrupación "Volver" que es encabezada por el exgobernador y actual diputado nacional José Luis Gioja, quien está secundado por el jefe comunal de Chimbas, Fabián Gramajo.Entre ambos espacios, se tributarán los votos que beneficiarán a quien obtenga mas sufragios dentro de ese lema.Gioja votó en la escuela Cecilio Ávila, de Rawson, y sostuvo que su "prioridad" es "ha sido siempre San Juan y mi compromiso sigue vigente”, subrayó.“Le pido a los sanjuaninos que vayan a votar porque San Juan los necesita", expresó.Por su parte, Juntos por el Cambio (JxC) se presenta a la compulsa con cuatro fórmulas: la que encabeza el diputado nacional Marcelo Orrego junto al intendente de Rivadavia Fabián Martín, y las propuestas que encabezan el presidente del GEN, Marcelo Arancibia; el empresario libertario Sergio Vallejos y el exdiputado del PRO Eduardo Cáceres.Las fórmulas lideradas por Arancibia, Vallejos y Cáceres sumarán sus votos con los de Orrego en la disputa interna de JxC.En tanto, los denominados "libertarios", que se identifican con el diputado nacional Javier Milei, se presentan con tres listas: "Desarrollo y Unidad" de Agustín Ramírez; "El Rugido de Libertad" de Paola Miers y el sublema "Libertarios" de Yolanda Agüero.La izquierda se presenta unida en la Agrupación Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT), con los docentes Cristian Jurado y Gloria Cimino para gobernador y vice.