Anunciaron la pavimentación de calles en la vecinal Juan Báez de Paraná

"Esta era una zona abandonada"

”, afirmó Bahl.Luego, el Intendente valoró el trabajo conjunto de la Municipalidad, la vecinal y los vecinos, e instó a la ciudadanía a "exigir a las próximas gestiones que continúen este camino de orden financiero, económico y administrativo, para poder seguir brindando servicios de calidad y seguir haciendo las obras que todavía faltan en la ciudad”.La presidenta de la comisión vecinal Juan Báez, Marisa Jiménez, afirmó que la intervención de la trama vial les genera “una felicidad enorme, ya que era una obra que estaba postergada, que los vecinos incluso habían pagado en parte y que con esta gestión por fin se concretó”.En ese marco, Jiménez valoró la "presencia constante del Intendente, quien nos escucha junto a todo su equipo, así que por eso estamos enormemente felices”.La secretaria de la comisión vecinal, Noelia Adenaday, consideró que la obra “animará a los vecinos porque mejorará su calidad de vida, ya que muchos tienen alergias o problemas respiratorios por la brosa, que en el verano se torna imposible”.Además, aseguró que la mejora “hará que los vecinos sigan confiando en las comisiones vecinales y en la gestión municipal, porque hace muchos años que no se hacía lo que estamos viendo hoy en día”.Por su parte, Fabiana González, otra vecina, contó: “Vivo acá en el barrio hace 25 años y estamos muy contentos por la obra que se va a realizar, porque va a hacer crecer a nuestro barrio y es un lugar muy lindo donde los vecinos son muy trabajadores”.Además, indicó que “es importante la presencia del Intendente, quien no solo vino al barrio, sino que escucha y da respuesta a las necesidades después de muchas gestiones de no ser escuchados”.Participaron el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento; el subsecretario de Obras por Contratación, Manuel Orsini; y la subsecretaria de Coordinación de Gestión, Noelia Zampa.