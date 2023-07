Pagliotto cuestionó a Kneeteman por su postura sobre el pegado de boletas

Rubén Pagliotto, docente universitario y abogado penalista, cuestionó al secretario del Comité Provincial UCR, Sergio Kneeteman, por su postura respecto al pegado de listas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).



A continuación, el texto completo de la columna de opinión del abogado:



“Birlibirloques argumentativos de un escriba en apuros.



Este muchacho tiene una pyme que se encarga de gestiones políticas: cuando era antiradical y alcahuete de Federico Soñez, trabajaba como armador y fotógrafo consorte. Puede también ser un chofer audaz y eficiente. Ahora sirve a un sector de la UCR que ha malversado un nombre sagrado como el de Illia para identificar a su corriente cada vez más diezmada y alejada de las enseñanzas de ese verdadero y ejemplar. patriota. En fin, lo que en la sociedad líquida algunos cienstistas sociales llaman: Gerentes de la política.



Suponiendo que lo que dice el ex diputado Knosemetan de Pedro fuera riguorosamente cierto, más allá de Pedro y sus legítiimas aspiraciones, nada tiene que ver el “culo con la caña de bajar higos”.



Seré más claro con Knosemetan. Veamos.



Sea por la presión del coterráneo compañero Frigerio, o por la negativa de Bullrich o de Rodríguez Larreta a autorizar el pegado, cierto es que se trata de una conducta antidemocrática, autoritaria, mezquina y ramplona.



Los argumentos baratos y rústicos de Knosemetan, además de desnudar su paupérrimo coturno argumentativo, constituye, derechamente, una suerte de falacia ad hominen, pero agravada por una falta de honestidad intelectual del actual escriba del Ex Ministro de Macri.



Insisto con deliberada repitencia y más allá de Galimberti: negar el pegado a alguien dentro de esta UTE electoral distinto a Frigerio con los actuales candidatos (ex peronistas) Larreta y Bullrich, es una cabal muestra de abominable sectarismo, autocracia, antipluralismo, mezquindad y, sobre todo, una imprudencia electoral por la cantidad de heridos y mal dispuestos correligionarios que dejará en el camino.



Porque una cosa es perder con reglas del juego parejas y limpiamente. Otra muy distinta, como sucede ahora, impidiendo pegar con los candidatos a Presidente y Vice, alterando las reglas de igualdad y el fair play.



Si se compite con reglas claras, sin ventajismos miserable ni trapizondas canallas y nos tocara perder en esas condiciones, al día siguiente, juego doble contra sencillo, seríamos los primeros en ponernos enteramente a disposición del candidato ganador.



De esta otra manera, es decir por el atajo, se producen situaciones disruptivas que alteran los espíritus, irritan, molestan y hasta duelen. De esta forma antes descripta no se genera voluntad de colaboración ni empatía con el circunstancial adversario interno y, lo más seguro será, que nadie ponga media energía para salir a militar esa candidatura.



Eso es lo que no alcanza o no quiere ver Frigerio y sus adláteres de ocasión.



Lo que esgrime el ex diputado Knosemetan, es una enorme mentira, además de lucir como una “razón” sin robustez racional ni argumental seria y real. Me refiero a cuando invoca futuros problemas y complejización de las logísticas de impresión de boletas y demás pavadas que no hacen a la esencia o meollo de la cuestión política.



Lo que potenciaría mucho más el triunfo de JxER sería, claramente, que todos los precandidatos locales hubieran podido pegar con las boletas de los dos precandidatos a la primera magistratura del país. A su vez, esa metodología hubiera servido para sumar mayor caudal Larreta y Bullrich a sus candidaturas.



No sólo que se trata del capricho y obcecación de un político mezquino, sino que ella delata “urbi el orbi” su ceguera política y su presbicie estratégica.



Lamento decirle al Sr. Knosemetan que sus explicaciones no tienen músculatura argumetal sólida ni sincer, como su intentada ironía es apenas una suerte de brulote de baja intensidad. Lamento en lo personal que los radicales de uno y otro sector hayan llegado a esta situación de enorme crispación, generada por un foráneo que no solamente no es de nuestro partido sino que ni siquiera es entrerriano, con lo cual nuestras autoridades partidarias y los pretendidos radicales que acompañan a Frigerio, no sólo han entregado convicciones por conveniencias personales, sino que han alimentado la importación de un dirigente político del puerto de Buenos Aires, para que ocupe el sillón de Urquiza y administre los recursos de los entrerrianos.



Es increíble y lastimoso que hayamos llegado hasta este nivel de desintegración y entrega de nuestra identidad partidaria. A modo de epílogo vuelvo a traer al ruedo aquella tan lúcida frase del jurista Rudolf von Ihering: “Que los lobos reclamen esa libertad, se comprende; pero que los carneros les hagan coro, sólo demuestra una cosa: ¡que son carneros! (..)



(*) Militante de la UCR y candidato a nada.



Otro sí digo: donde se consigna Knosemetan debe leerse Kneeteman”.