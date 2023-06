Los pre candidatos a Gobernador expusieron en el CPC ante empresarios del agro

Lo que opinó Adán Bahl

Se desarrolló la jornada “La política y los entrerrianos de cara al 2024" donde los precandidatos a gobernador de Entre Ríos, expusieron sus propuestas de gobierno ante empresarios, productores y representantes de más de 100 instituciones entrerrianas, las cuales confeccionaron un documento y lo entregaron a cada uno de los postulantes.Para lograr este documento se realizaron encuentros previos en Concordia, Gualeguaychú y Crespo. El objetivo común es construir políticas públicas que abarquen a todos los sectores económicos de la provincia con temas comunes como: caminos e infraestructura, energía, educación, producción, recursos humanos, comercio, justicia, turismo, entre otros.La actividad, que fue convocada por el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, se concretó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y participaron de los precandidatos Adán Bahl, Sebastián Etchevehere, Rogelio Frigerio, Alberto Olivetti y Pedro Galimberti.El primero en exponer, ya que se decidió hacerlo en orden alfabético, fue el intendente de Paraná y precandidato oficialista por “Más para Entre Ríos”, Adán Bahl. Tras su exposición, dialogó con Elonce y expresó su felicidad por la invitación a participar. Además, destacó el documento recibido por parte de más de 100 instituciones entrerrianas.“Se trataron temas con los cuales coincidimos absolutamente y de alguna manera, me recuerda al trabajo que venimos haciendo en la ciudad de Paraná, donde a través del Concejo Asesor Marca Ciudad, las entidades han colaborado, han trabajado y los resultados que hemos logrado, lo logramos entre todos. Por eso, me imagino trabajar con todas estas instituciones durante los próximos cuatro años para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia”, anticipó el precandidato.“Se debe aplicar mucha responsabilidad ante las propuestas, porque de lo contrario, solamente uno podría quedarse en las buenas intenciones. Y cuando uno gobierna, debe ser responsable para obtener resultados, ser eficiente y eficaz. Eso, solamente se puede hacer si uno tiene una programación con las ideas y los recursos para llevarlas adelante”, sostuvo.Durante la exposición, el intendente fue consultado sobre los caminos de la producción, cuestiones de energía, la Caja de Jubilaciones y la planta de personal público, entre otros temas. Al respecto, dijo a Elonce que “es nuestro fuerte mostrar cómo hemos superado la desidia que nos dejó el gobierno anterior de Cambiemos y cómo convertimos eso en una gran empresa que brinda servicios de manera eficiente”, dijo Bahl y agregó que “hicimos referencia a la administración de los recursos humanos, ya que antes, hacían falta 1400 personas para recolectar los residuos y actualmente, lo hacemos eficientemente, en todo Paraná con apenas 110 personas y sin echar a ningún empleado”, remarcó.“De manera ordenada, logramos cambiar la matriz financiera de la Municipalidad. Antes, de cada 100 pesos que ingresaban, 83 iban a sueldos. Actualmente, de 100 pesos que ingresan, 45 van a sueldos. Pero, además, tenemos una política salarial que ha estado un cinco por ciento por encima de la inflación del año pasado y este año, va a estar un 12% por encima de la inflación”, resumió Bahl y agregó que “esto significa que el trabajador público no es la variable de ajuste. Todo lo contrario, porque le pagamos más y muy bien, como respuesta de su trabajo eficiente”, resaltó el precandidato por “Más para Entre Ríos”.Al ser consultado por el desarrollo productivo de la provincia, Bahl sostuvo que “básicamente, hay que acompañar a la producción y para eso, hay que tener un equilibrio fiscal y recursos asignados. Trabajar fuerte con la imposición fiscal e invertir y acompañar a los sectores que más riqueza generan; como también, acompañar con obras de infraestructura”, afirmó y agregó que “sobre los caminos rurales, no podemos esperar, trabajar siempre de la misma manera y obtener distintos resultados”, mencionó.“Además, debemos trabajar fuertemente sobre la matriz energética y defender los intereses de los entrerrianos, porque nací aquí, estudié aquí y vivo aquí. Para mí, es algo muy natural”, afirmó y resaltó que “se debe seguir trabajando en la producción primaria para agregarle valor, porque el mundo, en los próximos años, va a demandar alimentos y tenemos una extraordinaria oportunidad. También va a demandar economía del conocimiento y es una de nuestras fortalezas, porque en Paraná, hemos creado el Distrito del conocimiento, tenemos una política fiscal y estamos construyendo un edificio para que nuestras empresas se radiquen y generen puestos de trabajo en la ciudad de Paraná”, señaló.“Tenemos que ser creativos, proactivos, eficaces y conducentes para encontrar la forma de trabajar juntos y generar un incremento, un salto fuerte de nuestra producción agroindustrial a partir de una plataforma público privada. Ese es mi espíritu y esa es mi convicción”, remarcó Bahl.En otro de los ejes, Bahl sostuvo que “el equilibrio no puede ser un objetivo en sí mismo, tenemos que ir por más, dar un salto de calidad. Pero sin equilibrio fiscal no hay posibilidad de nada. Por eso tenemos que ser responsables. El equilibrio no puede estar sujeto a los enunciados de las ideologías, de los discursos oportunistas, ni al ajuste ciego”.El pre candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por su parte dijo: “Todos estamos convencidos que tenemos un enorme potencial como provincia para salir adelante, hace falta sentido común. Hace un siglo Entre Ríos le peleaba a Buenos Aires el liderazgo del país y hoy nos hemos transformado en la hermana pobre de la Región Centro”.“Tenemos que hacer todo lo que contrario a lo que venimos haciendo si queremos tener resultados diferentes, no nos podemos resignar a tener la ciudad más pobre del país. Hay que cambiar el rumbo, tanto a nivel nacional como provincial y local", sostuvo y agregó que "llegamos a este lugar por malas decisiones de la política y en consecuencia, con buenas decisiones podemos salir de este estancamiento”.En este sentido, Frigerio mencionó que la gente “está cansada del verso, de las promesas banas. Esta grieta enorme que hay entre la política y la ciudadanía la vamos a empezar a cerrar si empezamos a decir qué vamos a hacer, cómo y con quienes”.Y acotó: “La primera tarea es terminar con todos los privilegios que tenemos en nuestra provincia, sobre todo en el Estado, que generan, como contraparte, la provincia con mayor carga tributaria de Argentina, con mayor cantidad de impuestos y trabas burocráticas. Terminemos con esos privilegios y démosle alivio impositivo, fiscal a nuestro sector productivo”.“En el siglo XXI la consigna para el Estado tiene que ser generar trabajo y educar”, remarcó.Entre las primeras medidas a tomar, el precandidato expresó que “hay que bajar los impuestos, el costo de la energía eléctrica. Tenemos que hacer grandes transformaciones empezando por grandes acuerdos. Estoy trabajando en un nuevo acuerdo Nación – Provincia donde también tengamos como norte la generación de condiciones para que haya empleo privado y darle alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción. También hay que acordar con los municipios la reducción de impuestos y trabas burocráticas”.El pre candidato a gobernador por la Libertad Avanza, Sebastián Etchevehere, expresó que “empezamos a participar en la política al ver que todas las instituciones del Estado han implosionado, no tienen rumbo, es un diagnóstico duro, pero no lo podemos dejar de enfrentar, entender que estamos en una etapa de reconstrucción de las bases de las instituciones públicas. No es normal el desánimo que encontramos en todas las áreas del Estado”.“Somos un millón y medio de personas, podemos hacer un gobierno personalizado, atender a cada uno de los entrerrianos en sus necesidades. Queremos un gobierno presente todos los días y a partir de ahí surge la transformación”, expresó el precandidato y señaló que tiene el equipo para llevar adelante su gestión.Consultado sobre el ajuste en el gasto público, que propone Javier Milei para todo el país, Etchevehere mencionó que la provincia “está atada a las políticas nacionales. El 70 por ciento de nuestros recursos vienen del orden nacional y es una política que se debe determinar en forma conjunta”.Sobre las economías regionales, el precandidato mencionó que “hay que darles identidad” y dio como ejemplo la localidad de Villa del Rosario, “que es una gran productora de cítricos y no tiene caminos”.“Tenemos que visibilizar cada una de esas economías regionales, ponerlas como norte, pero no solamente se debe agotar en la cuestión económica, sino que debe ir acompañado de una actividad cultural; nos tiene que identificar la actividad productiva con nuestro desarrollo cultural”.El precandidato Pedro Galimberti, dialogó con Elonce y aprovechó para agradecer “a la Sociedad Rural distrito Entre Ríos por la iniciativa de juntar más de 100 instituciones de la provincia, las cuales han elaborado un aserie de proyecto que nos han alcanzado a todos los que vamos a competir en las PASO, del 13 de agosto como precandidatos a gobernadores”, dijo.Al respecto de la jornada, sostuvo “que es importante porque, si bien, no ha sido un debate, hemos tenido la posibilidad de exponer y recibir preguntas por parte del público, que creo que nos ubica a los dirigentes que aspiramos a algún lugar dentro de la provincia. Y pudimos contar algunas de las cosas que queremos llevar adelante”, señaló.“Hubo diferentes temáticas: se habló de caminos, salud, educación y en mi caso, me preguntaron algunas cuestiones relacionadas a la energía y específicamente, a la represa binacional de Salto Grande”, dijo Galimberti y agregó que “se trató de un cúmulo de temas que hacen a la vida de los entrerrianos y que está bueno que podamos socializarlo, escucharnos entre nosotros y también, llevarnos las propuestas de las instituciones que seguro, nos va a enriquecer”, afirmó.Respondiendo a la pregunta sobre lo que necesita Entre Ríos, Galimberti consideró que “necesita un gobierno. Gobernar, es mucho más que administrar bien, cerrar bien con la caja a fin de año. Hay que buscar algunas alternativas, donde, además de ese administrar de manera correcta y austera los fondos públicos, también, tenemos que generar oportunidades para los entrerrianos y nosotros, tenemos la sensación de que hoy se están perdiendo”, subrayó.Galimberti también brindó un mensaje para los jóvenes. “A todos los que van a ir a votar. Que voten más allá de los inconvenientes, la economía y los problemas sociales. Que voten pensando que hay esperanza y un futuro mejor. Lo peor que podemos hacer, es desentendernos de quienes van a llevar adelante los destinos de la provincia, lo mejor que podemos hacer, aún con errores, es votar considerando que nos van a representar de la mejor manera”, concluyó.El precandidato Alberto Olivetti, también dialogó con Elonce tras su exposición en el CPC y afirmó que “el intercambio de ideas y las posibilidades de que la gente pueda escuchar las diferentes alternativas, me parece una excelente idea de los organizadores que han posibilitado que nos encontremos, nos conozcamos y que la gente, pueda escuchar lo que uno tiene para decir en la construcción política hacia adelante”, afirmó.En cuanto a las propuestas, el precandidato, indicó: “estamos trabajando y tenemos casi todos los departamentos organizados con candidatos legislativos, intendentes y concejales; junto a ellos vamos a seguir avanzando para consolidar una provincia que nos permita vivir un poquito mejor”, consideró.“Los problemas a solucionar son las pocas posibilidades que tiene los pueblos de ser parte de un proyecto de integración. Hoy, hablamos de descentralizar el Estado provincial, de generar cartas organizas que amparen el proyecto de los municipios, para que tengan independencia económica, política y que permitan que cada una pueda generar su propuesta en cada rincón de la provincia y no que sea manejada a través del dedo del gobernador”, resaltó Olivetti.En cuanto a las PASO, Olivetti señaló que “tenemos las mejores expectativas, tenemos todo organizado y creemos que vamos a andar muy bien; la gente nos está mirando como una opción distinta que nos va a permitir crecer a los entrerrianos y vamos a dar una buena batalla”, concluyó.