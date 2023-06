Galimberti: "Algunos hablan de democracia y participación pero le temen"

El precandidato a Gobernador por Juntos Entre Ríos Cambia, Pedro Galimberti, expresó que "Juntos por el Cambio es una fuerza en la que muchos argentinos confían para salir de la decadencia actual. Portamos la bandera de la esperanza y debemos actuar con ejemplaridad. Eso, sin embargo, no siempre ocurre porque, en vez de buscar esos 'denominadores comunes', de los que nos hablaba Alfonsín, a veces prevalecen el individualismo, el egoísmo y la miopía que es incapaz de visualizar qué nos demanda el momento y la sociedad.



Si no quiere convertirse en una 'colectora de cargos', con el sólo propósito de acceder al poder, y sobrevivir en el futuro, Juntos por el Cambio deberá replantearse algunas cosas. La institucionalización del frente, con reglas de juego claras, es fundamental. Los acuerdos deben ser entre partidos y no entre personas, como ocurre.



Muchos dirigentes se llenan la boca hablando de democracia y participación pero le temen.



Vencido el plazo de autorización para que la boleta de Entre Ríos Cambia pueda pegar con las boletas de nuestros precandidatos presidenciales sólo obtuvimos como respuesta el silencio. Esto habla de lo que somos como espacio político.



Era previsible, pero aún así hicimos lo que teníamos que hacer. Presentamos lista y, ante la negativa anunciada, hicimos la solicitud ante la Jueza Federal con competencia electoral, que no tiene plazos de expedición. Así están las cosas en el año que celebramos, justamente, 40 años de democracia.



Tal vez algunos pensaron que obligándonos a jugar con la cancha inclinada podíamos abandonar el partido. A esos amigos les tengo una mala noticia: el partido se juega igual y los entrerrianos elegirán en democracia y libertad. No importa el resultado. Lo que sí importa es el proceso de construcción que, en nuestro caso, es colectivo, horizontal y participativo. Otros no pueden exhibir lo mismo.



Lamentamos la decisión de nuestros precandidatos a Presidentes, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich; y de nuestro competidor, Rogelio Frigerio; pero más me entristece la labor servil, complaciente y sumisa de las autoridades de la Unión Cívica Radical nacional y provincial, Gerardo Morales y Fuad Sosa, que se suben al furgón de los cargos y dejan ideas y principios en cualquier andén.



Las posibilidades de Juntos por Entre Ríos de finalizar con 20 años de gobiernos peronistas en la provincia se estancan ante un justicialismo que recupera vigor. Pasó en Córdoba, hace pocos días, donde el triunfalismo fue derrotado por una cachetada de realidad ¿Qué quiero decir con esto? Que como fuerza política no nos sobra nada y que si prevalece el egoísmo y la miopía corremos serio riesgo de no lograr los objetivos. De nada de eso puede ser responsable un espacio como el nuestro que en 2021 dio muestras de generosidad y permitió que Juntos por Entre Ríos consolide y amplié su triunfo en los comicios legislativos.



Me queda la absoluta tranquilidad que nos asiste la razón y que frente a tanto 'mercantilismo político' podemos oponer convicciones, ideas y valores absolutamente distintos a otros actores de la vida política.



Queremos construir una provincia diferente y podemos hacerlo porque somos diferentes. Al lado nuestro, y en la vereda de enfrente, a menudo, hay muchos que se parecen".