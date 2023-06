“Continuarán las negociaciones”, dijo Pagani en relación al acuerdo salarial

El Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se llevó a cabo en Diamante, donde los docentes debatieron la última oferta salarial del gobierno provincial en el marco de la paritaria.En este contexto, Marcelo Pagani, secretario general de AGMER, explicó: "Tuvimos un acuerdo para el primer semestre, en la discusión paritaria nosotros planteamos que era necesario el adelantamiento de un porcentaje a Julio y esos cinco puntos que habíamos acordado en febrero por encima de la inflación debían aumentar".Pagani continuó: "El día 26, cuando tuvimos una nueva audiencia paritaria, el gobierno acepta adelantar un importe a junio y sube el porcentaje por encima de la inflación a siete, por lo tanto, con esa definición se cerraba el primer semestre y mejoraba una paritaria ya firmada".El secretario general también aclaró que "la confusión está en que el porcentaje que todavía falta cobrar se van a percibir con los haberes de julio en agosto, pero no tiene que ver con el segundo semestre, tiene que ver con el primer semestre".En relación al segundo semestre, Pagani afirmó que el congreso Agmer no aceptó la propuesta del gobierno, la cual consistía en abonar la inflación de julio, agosto y septiembre con los haberes de octubre. “Eso es lo que el congreso no ha aceptado y nos ha mandatado a los paritarios para que el martes llevemos el no acuerdo con esta propuesta y planteo más generales, que venimos haciendo hace mucho tiempo”, explicó Pagani.Entre las propuestas planteadas se encuentra la modificación de la base de cálculos y una propuesta salarial que permita estar siempre por encima de la inflación, de manera que al finalizar el segundo semestre se alcancen los puntos acordados por encima de la inflación.Además, Pagani, destacó: "Lo que firmamos el 24 de febrero, que se conozca la inflación de junio en el mes de Julio, vamos a saber cuál es la inflación del semestre. Por las estimaciones, supongamos que va a ser del 53 la del primer semestre, el aumento salarial recibido es del 40, por lo tanto, ahí hay 13 puntos para cobrar más los siete por encima de la inflación haría ese 20 y si además, lo cobramos con los haberes de julio va a ver dos 7 para cobrar, el Julio porque se adelantó más el de junio, alrededor de 27 puntos; eso está aprobado por el congreso".El dirigente sindical enfatizó que continuarán las negociaciones para encontrar una solución en el ámbito paritario. "Entendemos que habría que encontrar una salida y es en ese ámbito paritario de pares que venimos discutiendo hace mucho tiempo y logrando acuerdos", concluyó.