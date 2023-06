Cerruti: "Fernández no quiere que vuelvan quienes causaron desastre en el país"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que el presidente Alberto Fernández quiere que "no vuelvan quienes causaron un desastre en la Argentina, ese proyecto que como dice Horacio Rodríguez Larreta ya fracasó no?", en relación a declaraciones televisivas que hizo el jefe de Gobierno porteño sobre la administración presidencial de Mauricio Macri.



En la habitual conferencia de prensa de los días jueves en Casa Rosada, Cerruti dijo que "no queremos ese proyecto, que para Rodríguez Larreta, ya fracasó, y que nosotros también creemos que fracasó", refirió.



Añadió que "la única diferencia que tenemos es que creemos que el modelo que fracasó fue el de Macri, (Patricia) Bullrich y Rodríguez Larreta", englobando a los tres y no solo al expresidente.



Por otra parte, Cerruti descartó que dirigentes del PJ bonaerense hayan tratado de "indignos" a los ministros de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, por ser parte de la lista de candidatos a diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP).



"No he escuchado que la dirigencia del peronismo de la Provincia de Buenos Aires haya dicho ninguno de estos comentarios y por supuesto no tienen ningún tipo de certeza, ni de validez para nosotros", contestó.



La portavoz indicó que "el Presidente, igual que todos los que ocupamos un lugar elegidos por los electores, por los votantes, por los ciudadanos o porque en mi caso ahora, luego de ser diputada, todos los que formamos parte de este espacio político no medimos en cuestiones personales lo que ganamos, lo que perdimos".



"Lo que hacemos es llevar adelante lo que creemos que es lo mejor para que el peronismo, el Frente Nacional y Popular Unión por la Patria, en este caso, siga gobernando la Argentina, siga profundizando un proyecto de igualdad social, de Justicia, de pelear contra las desigualdades, de luchar por el crecimiento económico y eso es lo que estamos haciendo", completó.



Cerruti reiteró la frase de Juan Domingo Perón de que "la única verdad es la realidad" y explicó que "lo que tenemos es una fórmula de unidad que va encabezada por el ministro (de Economía, Sergio) Massa, acompañado por el jefe de Gabinete Agustín Rossi, y la fuerza política toda, la coalición de gobierno encolumnada detrás para lograr un triunfo en octubre".



Cerruti aclaró que "se cerraron las listas, están todos los candidatos que tienen que ser, trabajando en lo que tienen que trabajar como candidatos, pero sobre todo aquellos que son funcionarios de gobierno trabajando en lo que tienen que trabajar en la gestión de gobierno".



Y resaltó que "hay una fórmula de unidad, hay una fórmula en la cual se siente contenido todo el espacio político, está ordenado el espacio político, está ordenada la coalición", y dilucidó que el día después del cierre de listas "cada uno obviamente tuvo su versión de que fue lo que pasó", pero "eso se salda y se salda rápidamente".



"Los que llevamos muchos años en la política sabemos que los cierres de lista nunca dejan a todo el mundo conforme, pero sí, lo que tiene esta fuerza de potente, de arrolladora, de ser realmente un partido que sabe lo que es lo importante de lo que está en juego y lo que está en juego ahora es seguir gobernando después el 10 de diciembre", acotó.



"Lo que todos observamos es una coalición de gobierno absolutamente ordenada detrás de los candidatos, un gobierno ordenado detrás del presidente, una campaña política ordenada detrás de los candidatos y en esos los que estamos trabajando", añadió.



Subrayó que el Presidente "está abocado a la gestión" y contó que "él, cuando dijo que no se iba a presentar como candidato en las elecciones, dijo por qué lo iba a hacer y que tenía que ver con que frente al momento que vivía la Argentina, él tenía que estar concentrado en eso".



Y se explayó sobre la gestión: "De eso se trató el viaje del lunes pasado a Brasil, donde tuvimos reuniones muy importantes, no solamente con el presidente Lula sino también con el presidente del Senado, con la presidenta de la Corte".



"Hoy mismo está teniendo reuniones", expresó, y puntualizó: "Ayer también, luego de la reunión de gabinete, tuvo una muy importante con los enviados de la CAF para hablar de todos estos temas, y sigue junto al ministro de Economía y a todos los ministros apurando algunas cosas".



Para Cerruti, "se termina una etapa de la gestión, que son nuestros primeros cuatro años", y "esperemos que sea para que comience una nueva etapa de esta misma gestión a partir del 10 de diciembre".



"Lo que tenemos que hacer, entonces, y es lo que está haciendo el Presidente de la Nación, es estar encima de todos los temas para que se resuelvan la mayor cantidad en el menor lapso posible".



Insistió en que el jefe de Estado "va a continuar con todo lo que está haciendo hasta el momento, Inauguraciones", y amplió: "Llevamos entregadas 115.000 viviendas, tenemos 6.000 obras públicas, la mitad de esas ya terminadas y la otra mitad ya en marcha y muy avanzadas".



"Tenemos una cantidad de temas de gobierno que están muy avanzados y el Presidente va a continuar haciendo todo lo que tiene que hacer hasta el 19 de julio, que comienza la veda, para todo lo que sea en inauguración de obras tal como prevé la ley electoral", contó, "pero hasta ese momento va a continuar con todos los viajes y con todas las inauguraciones y con todos los temas de gestión que está llevando adelante".



En cuanto a la posibilidad de que Fernández se sume a la campaña electoral, Cerruti contestó que "el Presidente va a hacer lo que tiene que hacer en su rol y con los actos de gestión, y después se tomará una decisión en cada momento".



Sobre la relación del mandatario con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, tras el cierre de listas, respondió que "es un amigo personal del Presidente de la Nación" y recordó que "viajamos con él el lunes a la mañana a Brasil, conversando en todo el viaje".



"Esa relación es profunda y es histórica y conversaron de todos los temas que, sobre todo porque el embajador está llevando adelante una tarea primordial excelente en Brasil, que es de lo mismo de lo que conversó hoy con el ministro Massa".



"Entiendo que ustedes insisten en preguntar todas esas cosas, pero nosotros lo que vemos es que el problema pareciera estar entre Patricia y Horacio Rodríguez Larreta, y no entre los miembros de la coalición de gobierno", agregó.



Y adelantó que "estamos viajando el próximo martes a (Puerto) Iguazú para la reunión del Mercosur, en la cual nuevamente vamos a encontrarnos con el presidente Lula, más otros presidentes latinoamericanos".