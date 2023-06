La ministra de Salud respondió al reclamo de enfermeros por déficit de personal

Sociedad Sostienen que hay faltante de médicos en Entre Ríos

Política Advirtieron el déficit de enfermeros en el hospital San Martín de Paraná

Enfermeros del hospital San Martín de Paraná, con el apoyo de UPCN, se manifestaron este jueves para volver a denunciar el déficit de personal en las áreas críticas del nosocomio. Se recodará que, desde el gremio, se calculó que faltan unos 50 enfermeros y denunció que se adeudan 12.000 francos al personal. Tras lo cual, la secretaria de Salud, Carina Reh, apuntó: “El déficit tiene que ver con algunos casos de inadecuada planificación y se evidencia un alto nivel de ausentismo”.consultó a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, por una respuesta al reclamo que encabezan los enfermeros. “Es un proceso que acompañamos desde el departamento de Enfermería y está vinculado a dos componentes: uno de planificación y otro vinculado a mucho personal con tareas pasivas”, explicó la responsable de la cartera sanitaria.Velázquez aclaró que “Enfermería es la disciplina que mayor carga horaria tiene en una institución -máxime con la complejidad que tiene el hospital San Martín que es que tiene mayor capacidad resolutiva de la provincia-, y por ende este recurso humano es el que más permanencia de presencialidad requiere”.“Para eso se trabaja con un componente vinculado a planificar los servicios e inclusive en épocas que para el resto de los trabajadores estatales pueden ser de vacaciones de invierno, nosotros tememos más recarga porque hay mayor prevalencia de las enfermedades respiratorias y también tenemos licencias profilácticas, que es un derecho que les asiste a los trabajadores, pero se tiene que organizar en un sentido de planificación”, expuso la ministra y comentó que, en las últimas semanas, desde Salud autorizaron más suplencias. “Siempre acompañamos el proceso”, destacó.Y continuó: “El segundo componente está vinculado a mucho personal con tareas pasivas, es decir, que no desarrolla la habitualidad de la función como tal en los servicios. Y es otro aspecto a contemplar para acompañar este proceso de seguir fortaleciendo al recurso humano porque no podemos incorporar de un día para el otro personal que no esté capacitado”. “Es una dinámica que se acompaña, hay un padrón de suplentes en cada uno de los servicios hospitalarios”, indicó Velázquez.En relación al reclamo salarial que protagonizan los enfermeros, la ministra de Salud informó que, “con la reglamentación de la ley, en esta nueva dinámica que adquiere, por distintos escalafones y demás, habrá una compensación importante retroactiva al 1º de enero de este año”. “La reglamentación de la ley ya fue ejecutada , pero faltaba incorporar una complementación con temas de títulos en la escala final para el cálculo salarial, que ya se desarrolló en un trabajo avanzado de Economía, y será retroactivo al 1º de enero de este año”, cerró.