Déficit de enfermeros en el San Martín: “Pasamos de ser héroes a faltadores”

Enfermeros del hospital San Martín de Paraná, con el apoyo de UPCN, se manifestaron este jueves frente al nosocomio y cortaron la intersección de calles Gualeguaychú y Presidente Perón para volver a denunciar el déficit de personal en las áreas críticas del nosocomio.“El reclamo viene desde hace mucho y llegamos a esta situación porque no somos escuchados y porque no hay una respuesta de parte del ministerio de Salud. Sonia Velázquez no ve la realidad, que faltan trabajadores y hay salas en las que un solo enfermero atiende hasta 36 pacientes”, expusó auna de las integrantes de la comisión directiva de UPCN, Cristina Melgarejo.Durante la manifestación, reclamaron “una solución urgente a la ministra Velázquez porque la situación es mucho más grave en el San Martín, pero pasa en todos los hospitales de la provincia”.“Este es un reclamo de larga data y en vez de obtener una respuesta favorable para dar solución, desde el ministerio de Salud se comunicó a los medios que el hospital tiene errores en planificación y altos índices de ausentismo; y es irrisorio e inexplicable que se exprese eso del San Martín siendo que gestiona con parámetros de calidad significativos, que se maneja con manuales de normas y procedimientos”, fundamentó otra de las sindicalistas, Patricia Sanabria.“El San Martín tiene una excelente gestión y el enojo de los profesionales del hospital es porque durante la pandemia le pusieron el pecho a la situación y ahora resulta que pasaron de ser héroes a ser faltadores y malos planificadores”, cuestionó. “Esperamos que el ministerio de Salud se retracte ante estas expresiones y que aplique una pronta solución al problema”, sentenció Sanabria.“Los que venimos a trabajar somos castigados”, denunció la enfermera y remarcó: “Tenemos una deuda de francos que data de años, la que fue acumulándose por la pandemia y el servicio de Terapia es el que más francos adeuda”.“Es una falta de respecto de parte del ministerio de Salud que de los 50 cargos que se necesitan, otorgue cinco suplentes, de los cuales, cuatro salieron del padrón de suplentes y uno provino del ministerio”, acusó la enfermera.En tanto, Nicolas Erbeta, jefe del servicio de Traumatología en el San Martín, sumó: “El déficit de personal es generalizado en los servicios y se acentúa en las áreas críticas. La pandemia terminó y seguimos trabajando con dotaciones mínimas, el personal se enferma y no tenemos cómo cubrir esas faltantes”., las guardias mínimas estuvieron garantizadas.