UPCN busca modificar el reglamento del personal de comedores

Tras la firma del acuerdo salarial en el marco de la paritaria estatal, UPCN pretende continuar con las negociaciones en el ámbito de las paritarias sectoriales. Ahora, el Sindicato quiere discutir acerca de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de Comedores Escolares.



En el mes de abril el Gremio solicitó la reapertura de este espacio, para tratar principalmente la revisión de la normativa de los agentes de cocina, sus obligaciones y sus derechos.



UPCN también quiere negociar la modificación del régimen de licencias, analizar el decreto Nº 7456/06 referido a categorías de suplencias, ropa de trabajo y jefaturas, entre otras cuestiones.



"Estamos hablando de un servicio crítico, las cocineras y cocineros deben mejorar sus condiciones laborales", dijo la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, y agregó: "es hora de revalorizar su trabajo porque cumplen con una tarea más que importante. Es un conjunto numeroso de compañeros y compañeras que necesitan estas reivindicaciones. Creemos que a todo esto lo vamos a poder resolver en el ámbito de la sectorial".



Por su parte, la Secretaria de Comedores Escolares del Sindicato, Gladis Comas, declaró: "La normativa vigente es muy antigua y ha quedado rezagada. Además, no hay circulares que especifiquen cómo debe ser la planificación dentro de los comedores, que indiquen cual es el mecanismo aplicado para el pago del horario atípico o el régimen de licencias de los trabajadores con estabilidad".



En este marco, Carina Domínguez adelantó que "ya están avanzadas las conversaciones con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social para que próximamente se abra la discusión".



"Nuestro propósito es que la nueva normativa se debata entre los trabajadores, que no sea letra muerta y que sea aplicable a la realidad no solo de Paraná, sino también de toda la provincia", concluyó la Secretaria Adjunta de UPCN.