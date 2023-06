ATE realizó un plenario y debatió sobre la situación del Copnaf

Este miércoles se reunieron delegados del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) con el secretario general de ATE, Oscar Muntes, y realizaron una puesta en valor sobre qué se debería cambiar del proyecto de ley que pasaría a nombrar al organismo como Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Entre Ríos.



Delegados del Copnaf que forman parte de la de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se reunieron este miércoles por la mañana en la sede central del gremio junto con el secretario general, Oscar Muntes, con el objetivo de plantear mejoras dentro el proyecto de ley que plantea modificar las funciones del organismo.



Esta iniciativa propone cambiar la actual denominación del organismo de protección nombrándolo como Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Entre Ríos, manteniendo su naturaleza jurídica como ente autárquico, y las atribuciones que ello conlleva, con dependencia directa del Ejecutivo provincial.



Con esta modificación también se pretende jerarquizar las condiciones laborales de los trabajadores de la niñez, reconociendo la especificidad de las tareas que llevan adelante.



Por otra parte, propone la creación y regulación de la figura de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, como un organismo independiente e imparcial que vele por supervisar la existencia de programas, servicios y organismos que garanticen el acceso a derechos y el ejercicio efectivo de los mismos.



Sobre esta iniciativa, Luciano Rivollier, delegado de la guardia del Copnaf Paraná dijo: “Uno de los temas centrales que se debatió es la carga horaria, que, gracias a la comprensión de la Comisión General en Senadores, se salvó una diferencia que teníamos con respecto a eso”.



"Otro de los cuestionamientos que tenemos es respecto al adicional para los trabajadores en cuanto a la diferencia que tenemos en la base de cálculos, estamos pidiendo que sea en relación al presidente del Copnaf”, explicó Rivollier.



A su vez, aseguró que “hay que tener en cuenta que el Copnaf está dentro del escalafón general y no tiene ningún adicional especial como tienen otros organismos”.



En este mismo sentido, habló sobre la realidad de las personas que trabajan en las residencias: “No hay ninguna diferenciación para ellos, que se encuentran muy comprometidos con su tarea y no tienen un reconocimiento”.



En cuanto a la jubilación, el delegado de la guardia señaló: “Tampoco hay una especial, cosa que nos gustaría, pero sabemos la situación de la caja, pero no quita que deberían mejorarnos las condiciones laborales”.



Por último, resaltó: “En general, el contenido de la ley, creemos que está bien. Está planteada desde una perspectiva de género y derechos humanos, el contenido en general es bueno”. (APF)