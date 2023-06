Políticas para la República propone espejos parabólicos para más seguridad vial

El Bloque Políticas para la República presentó un proyecto de resolución, que insta al Departamento Ejecutivo Municipal a la instalación de espejos parabólicos en diferentes intersecciones de Paraná. Esto se vincula a la ordenanza N°9232 que data del año 2014, en plena vigencia, con el propósito de, no sólo darle cumplimiento a la normativa sino además sugerir orden de prioridad para comenzar con la implementación.



Los concejales Anabel Beccaría y Emiliano Murador ingresaron por mesa de entrada esta propuesta que vela por la seguridad vial de los ciudadanos paranaenses que transitan la capital entrerriana. Sobre esta preocupación, Murador sostuvo: "la circulación de vehículos y peatones en la vía pública de nuestra ciudad es bastante complicada, donde hay calles de ángulos muy cerrados, y de ochavas muy pequeñas donde las visuales se ven obstruidas, y esto ayudaría a evitar o reducir problemas y accidentes". Además, agregó: "solicitamos al Ejecutivo que dé cumplimiento a esta ordenanza vigente que busca mejorar la correcta visualización de los vehículos que circulan y llegan a las intersecciones, dando margen para maniobras preventivas que eviten colisiones, teniendo en cuenta que los cruces suelen presentar características que los tornan de mayor riesgo como ser son calles angostas, ochavas edificadas, elementos de construcción, autos estacionados, que la quitan fluidez y seguridad a la transitabilidad"



Por su parte, el secretario del Bloque, Armando Sánchez se pronunció sobre esta iniciativa y dijo: "No dejamos a criterio del DEM su instalación sino que hicimos un relevamiento, avalado por datos estadísticos de la dirección de Accidentología Vial de la Policía de Entre Ríos que verifica que la principal causa de colisiones es la falta de visibilidad y la correcta aplicación del derecho de paso que tiene quién circula por la derecha. Por eso nos parece muy importante comenzar a implementar los espejos parabólicos en esquinas importantes como por ejemplo: Laprida y Tucumán, Rosario del Tala y San Juan, Pellegrini y Bavio, entre otros. Proponemos que se instalen bajo un orden de prioridad para que se implementen con celeridad". PR pide información sobre el programa "SEPARÁ" Además del proyecto de resolución, Políticas para la República ingresó en la sesión un pedido de informe requiriendo datos respecto al programa municipal de doble contenerización "SEPARÁ". Esta iniciativa del Ejecutivo Municipal ya lleva un año de implementación y a raíz de esto es que desde el Bloque solicitan esta información.



La concejal Beccaría comentó la relevancia del pedido de informe: "queremos saber si se cumplió el objetivo del programa de promover y optimizar la separación, ya que en este periodo no hemos tenido acceso a una evaluación de las estadísticas que nos permitan analizar, valorar y aportar mejoras del servicio brindado". Y sostuvo: "El acceso a este tipo de datos nos permitirá tomar decisiones respecto de futuros proyectos en relación al manejo integral de residuos sólidos urbanos en nuestra ciudad."



Sánchez, quien además es precandidato a intendente de Paraná, aportó su visión con respecto a esta solicitud por parte de Políticas para la República: "El vecino paranaense tiene que saber si este programa es parte de un plan integral o simplemente es una acción aislada, y es nuestro rol pedirle esta información al Ejecutivo. Queremos saber si lo que dice la ordenanza, sobre la implementación de una nueva modalidad de separación, se pudo realizar según lo previsto. Y si se hizo, de qué modo fue y cuáles fueron los resultados". Y finalizó: " La ordenanza plantea, entre otras cosas, la creación de dos zonas operativas por el programa "Recuperemos Valores", también pedimos que nos informen sobre los resultados que recogieron, tras un año de su realización."