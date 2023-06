Pedro Galimberti: “Están chocando el auto antes de hacerlo andar”

El precandidato a gobernador, Pedro Galimberti, representante de la UCR, anunció su decisión de acudir al Juzgado Federal con competencia electoral a nivel nacional, liderado por María Romilda Servini de Cubría, para solicitar que se le permita realizar el pegado de las candidaturas presidenciales de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Esta posibilidad le fue negada el pasado sábado.En este sentido, Galimberti, dialogó cony brindó detalles sobre su presentación judicial., explicó Galimberti.Además, señaló que, más allá de la cuestión judicial, están realizando gestiones políticas para garantizar su participación en condiciones de igualdad en el proceso electoral de la provincia de Entre Ríos, donde conformaron un frente desde el año 2015.Ante la pregunta sobre si ha hablado con el precandidato a vicepresidente de la nación, Gerardo Morales, Galimberti respondió:Galimberti destacó que su alianza se ha conformado a nivel nacional y en la provincia de Entre Ríos, y que constantemente se escuchan voces que abogan por ampliar la alianza a otros espacios políticos para fortalecer su construcción. Sin embargo, lamentó las trabas formales que impiden que su espacio tenga la posibilidad de realizar el pegado con ninguna de las fórmulas que participarán a nivel nacional.En relación a los comentarios de Fabián Rogel, quien le solicitó coherencia, Galimberti expresó: "No sé a qué se refiere exactamente Rogel. Hasta donde yo sé, él se había bajado porque en 2015 no logró obtener la cantidad de cargos necesarios en las senadurías de cada uno de los departamentos en los que debía competir. Si va a mirar hacia atrás, que lo haga, pero que opine por él".Además, resaltó que su espacio a nivel nacional no solo busca ganar las elecciones, sino también consolidar la victoria obtenida en las elecciones legislativas de 2021 mediante un trabajo conjunto de más de 20 años. Para lograr esto,declaró.Galimberti cerró su declaración diciendo: