Fernández: "Tocaron tiempos difíciles para gobernar pero no dejamos de hacer"

El presidente Alberto Fernández valoró los logros obtenidos durante su gestión de gobierno a través de la obra pública, que "motoriza la economía de un país", y auguró que el precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa será el "futuro" mandatario de Argentina.



Además, destacó que es el peronismo el que construye "hospitales, las escuelas, las universidades y los jardines de infantes", mientras que "los otros dicen que los hospitales sobran", y aseveró que "en política no todo es lo mismo".



Al dirigirse a los empresarios presentes en el acto de clausura de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, en La Rural, Fernández se mostró en el escenario con el ministro de Economía, quien había finalizado su exposición, y le dijo al auditorio: "Van a escuchar la opinión del Presidente, pero acaban de escuchar la opinión del futuro presidente".



Fernández afirmó, durante la 68° edición Camarco, que durante sus cuatro años de gobierno hubo "tiempos difíciles, pero no dejamos de hacer", y destacó el rol de la obra pública que "motoriza la economía de un país".



"Cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con la deuda con el Fondo Monetario Internacional y le exigimos al Fondo que nos deje hacer nuestro programa económico. La obra pública es lo que más motoriza la economía de un país. Han pasado cuatro años y pusimos en marcha mas de 6 mil obras, con una inversión de 1,8% del PBI anual. Hoy 3600 obras ya están terminadas, pese a todo lo que pasó, nada nos detuvo", indicó.



Señaló además a los empresarios presentes que si están "preocupados" por que en los "próximos 10 años" se construyan escuelas y hospitales, "hablen con nosotros", al afirmar que es la gestión del peronismo, y no las de otros sectores, la que encara esas obras.



"Los hospitales, las escuelas, las universidades y los jardines de infantes los hacemos nosotros; los otros dicen que los hospitales sobran", afirmó el mandatario, en referencia a la oposición, al encabezar el acto de clausura en La Rural.



Subrayó en ese sentido que "en política no todo es lo mismo" y afirmó que "el Estado no es un espectador de la realidad" sino que debe "motorizar las fuerzas necesarias para que todo crezca y la distribución sea correcta".



También anunció que dentro de 20 días va a viajar junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a la provincia de Chaco para "inaugurar un acueducto de 500 km que llevará agua a 450 mil chaqueños y chaqueñas".



"Esa obra la encontramos parada porque los recursos que estaban destinados para esa obra se usaron para el Paseo del Bajo en Puerto Madero. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué los de Puerto Madero andemos más tranquilos con nuestros autos o que los chaqueños tengan agua? ¿Se dan cuenta lo que se está jugando?", cuestionó sobre la gestión del expresidente Mauricio Macri.