Rogel pidió "un poco de coherencia" a los "flojos de memoria" de cara a las PASO

El precandidato a diputado provincial en la lista que lleva para la gobernación a Rogelio Frigerio le pido “coherencia” al aspirante la gobernación Pedro Galimberti, que reclama que lo dejen pegar su boleta con los precandidatos a presidente de JxC.“Resulta extraño cómo los dirigentes políticos son frágiles de memoria y sobre todo, frente a la posibilidad de conquista del poder para ganarle al peronismo”, remarcó Fabián Rogel.En un comunicado enviado a este medio, Rogel recordó que en 2015 intentó “proponer una candidatura a gobernador y no me permitieron realizar el pegado con el candidato nacional porque, como establece la ley de las PASO, los titulares de las boletas son los candidatos y al pegado lo resuelve, o no, los apoderados”.Al respecto, el dirigente radical afirmó que “no escuché a ninguno de los dirigentes que hoy están clamando por un pegado, que era injusto que yo no pudiera competir al no permitirme el pegado con el candidato a presidente, y como dice el dicho popular, hoy por tí, mañana por mí”, resaltó Rogel.“La coherencia y la lealtad son muy importantes en la política. El silencio del año 2015 que yo viví, me dejó fuera de la competencia. Hoy, nuevamente intentan modificar una ley, que es la ley de las PASO, con gritos, aullidos y comunicados”, concluyó el precandidato a diputado provincial.