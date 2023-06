Deuda Club de París: Massa suscribió acuerdos bilaterales para refinanciación

El ministro de Economía, Sergio Massa, suscribió este mediodía acuerdos bilaterales con los países integrantes del Club de París España, Francia y Suecia, para refinanciar la deuda vigente con dicho organismo, informó el Palacio de Hacienda.



De esta forma, desde la firma del nuevo convenio alcanzado en 2022, el ministro logró sellar acuerdos bilaterales con 15 de los 16 acreedores de la institución, que forman parte del proceso de refinanciación de la deuda que el país tiene con el organismo con sede en París



Estos acuerdos se dan en el marco del convenio alcanzado en octubre de 2022, por el cual se reprogramaron el 100% de los montos adeudados mediante pagos realizados durante trece semestres consecutivos hasta finalizar en 2028.



Las firmas de estos convenios de hoy se suman a los ya alcanzados en los últimos meses con Italia, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Alemania, Canadá, Israel, Finlandia, Austria, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido.



"Estos acuerdos permitirán garantizar la sostenibilidad del perfil de deuda y con ello sostener la recuperación económica”, aseguró Massa.



Al mismo tiempo, destacó “la relevancia de los convenios como parte del proceso de ordenamiento macroeconómico que permitirá tanto al sector público como privado conseguir financiamiento para el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura que aumentarán la competitividad de la economía nacional, al tiempo que promoverán exportaciones de bienes y servicios regionales”.



“De este modo, cumplimos una meta importante en nuestra hoja de ruta para ordenar y regularizar las relaciones financieras internacionales”, sostuvo Massa.



Por su parte, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, sostuvo que las negociaciones entre la Argentina y el Club de París “se están normalizando”.



El viceministro señaló que “hoy se firmaron los acuerdos con España, Francia y Suecia, completando la normalización”, y añadió que “después queda Japón que es un tema bastante burocrático”.



“La gestión sigue siendo la prioridad. El ministro Massa continúa con la tarea de ordenamiento de la economía y hoy firmó los acuerdos del Club de París con tres países europeos: Francia, España y Suecia. Estos acuerdos garantizan la sostenibilidad del perfil de deuda y fortalecen la recuperación económica, que es lo que más le importa a la gente y a los actores económicos”, dijo a Télam Gustavo Martínez Pandiani, asesor diplomático del Ministerio de Economía.



En octubre de 2022 se reprogramó el pago de la deuda de US$ 1.972 millones de dólares con el Club de París, con una reducción en la tasa de interés y una extensión en los plazos de pago.



El acuerdo supone que Argentina devolverá el 40% del capital en los próximos dos años y, si se hubieran mantenido las condiciones del 2014 se tendrían que haber devuelto el 58% del capital, según dijeron las fuentes



La deuda total con el Club de París es de aproximadamente US$ 2.400 millones y se logró reducirla a poco más de los US$ 1.970 millones debido a la quita de pagos de intereses y punitorios, informaron fuentes oficiales.



Resultó clave para avanzar en las negociaciones la aprobación de la segunda revisión del programa vigente con el FMI, que formalmente se concretó el 7 de octubre último, ya que para el Club de París es una condición de base (no escrita), para evaluar el desempeño y las políticas para la refinanciación de la deuda de la Argentina con dicho organismo multilateral.



En cuanto a la composición de la deuda, los principales acreedores son Alemania, con el 37%; Japón, 22%; Holanda, 8%; y España, Italia y los Estados Unidos con participaciones en torno al 6%.



El Club de París es un espacio de discusión y negociación entre acreedores oficiales y países deudores y fue creado en 1956, precisamente a raíz de la necesidad de la Argentina de renegociar sus compromisos con países acreedores.



De acuerdo con lo informado en su página web, el Club de París lleva suscriptos 478 acuerdos con 102 países deudores, por un total de US$ 6,1 billones.