Sánchez: “Eliminar privilegios para estacionar y gobernar con 4 secretarías”

El precandidato a intendente de Paraná, Armando Sánchez, del partido Políticas por la República, brindó una entrevista en el programa "Quién dice Qué", donde abordó diversos temas políticos y presentó su programa de gobierno para la ciudad. En un extenso diálogo, Sánchez expresó su preocupación por la ausencia de la boleta única de papel en la provincia y resaltó la importancia de implementarla. Además, habló sobre sus propuestas para solucionar el problema del transporte público y otros desafíos que enfrenta la ciudad.En relación a la boleta única de papel, Sánchez manifestó su descontento: "Nos perdemos una vez más la boleta única de papel en la provincia. Se fue recién Rosario Romero que ella lo había prometido al inicio de la gestión como ministra de Gobierno, Bordet también lo había prometido". En esta linea, el candidato hizo hincapié en los beneficios de este sistema y citó a las provincias de Santa Fe y Córdoba como ejemplos exitosos.Además, señaló las dificultades logísticas que podrían presentarse en las elecciones: "Veremos qué va a pasar en las PASO, quizás no alcance un aula para la votación, quizás haga falta un salón de usos múltiples para tantas boletas. Eso se soluciona con boleta única de papel".En cuanto a sus propuestas, el precandidato mencionó algunas medidas que implementaría en caso de asumir la intendencia: "La primera medida que voy a hacer si soy intendente, va a ser eliminar el privilegio de estacionamiento para los funcionarios municipales, provinciales y nacionales que hay en la ciudad. Eso se va a terminar cuando arranquemos nosotros el gobierno".Además, mencionó la necesidad de mejorar la sincronización de semáforos: “La sincronización de semáforos es necesaria, no saben o no quieren mantener la onda verde que es fundamental”, expresó.Asimismo, indicó: “Vamos a buscar las penas máximas por cada cartel y cada pintada de pared que se haya hecho; la pena máxima va de $250 mil pesos. Vamos a hacer asumir a nuestros cuatros secretarios, porque solo con cuatro secretarias se puede gobernar este municipio y por último proponemos doble turno para atención de trámites municipales”.Sánchez también destacó la importancia de contar con un programa de gobierno sólido: "Logramos elevar la vara de la discusión política en la Ciudad de Paraná, porque antes de que apareciéramos nosotros nadie te hablaba de programas de gobierno. Hoy ves que a todos los candidatos o a varios de ellos se les cae todo el tiempo la palabra programas de gobierno. Y lo que van anunciando no son programas de gobierno, son programas electorales que son una serie de propuestas que pueden ser 10, 20, 100, que sirven solamente para buscar el voto. Pero el problema de gobierno es lo que uno necesita tener si realmente quiere gobernar la ciudad en serio. Y eso es lo que tenemos nosotros".En cuanto al transporte público, el candidato expresó su descontento con las gestiones anteriores y resaltó la importancia de contar con un plan integral: "Ninguna de las gestiones de los dos colores que ya gobernaron la ciudad ha podido solucionar el problema del transporte público. Pero nosotros sí sabemos cómo solucionarlo, hemos propuesto, este es el programa de gobierno que nosotros presentamos para solucionar la parte que soluciona la movilidad, transporte público, estacionamiento".Para concluir, Sánchez hizo referencia a los carteles de campaña y a su enfoque en una campaña limpia: "Para nosotros es muy importante la campaña limpia. Vemos la ciudad donde vemos todavía pintadas recientes también, incluso en puentes peatonales, en calles, en paredes de edificios públicos. Vemos también carteles pegados por diferentes lugares, hasta en domicilios. Y vemos también que hay impunidad en cuanto al control de eso o punir a las personas que hacen estas acciones. Es vieja política, es la vieja forma de darse a conocer. Así no va", finalizó.