Müller: "Tenemos una propuesta nueva, sana y coherente"

Miriam Müller, precandidata a vicegobernadora de Entre Ríos por la Confederación Vecinalista de Entre Ríos/Partido SOL, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce.



“Hubo un lindo encuentro entre la Confederación Vecinalista y el Partido SOL. Es una propuesta muy nueva, muy joven y creo que venimos encarnando los valores que la ciudadanía de Entre Ríos tiene. Están clamando por una fuerza nueva, que los identifique. Están un poco cansados de las mismas propuestas y las mismas caritas que las vemos transitando todos los espacios políticos. Están en un ente gubernamental, pasan a ser diputados, después senadores, siempre hay una falta de renovación absoluta”, expresó.



Remarcó que “tenemos nuestra impronta, un ejército de jóvenes que nos está acompañando para las listas. El partido SOL juntó todas las afiliaciones necesarias. Vamos a ir con el nombre de la Confederación Vecinalista. La fórmula es Alberto Olivetti como gobernador y yo como vicegobernadora”.



“Vamos con boleta desde la gobernación y hacia todas las intendencias y concejalías. Estaremos en la mayoría de los departamentos. Cuando surgió la propuesta enseguida la gente quiso participar. Hay algo muy lindo en esta movida que es el entusiasmo que se despierta en la participación. Estuvimos muchísimo tiempo buscando nuestras afiliaciones aquí y en todas las plazas del interior de la provincia. Ahí vimos un creciente entusiasmo, dijimos que vamos a apostar a algo nuevo”, resaltó.



Por otra parte, se refirió a la propuesta de Javier Milei y dijo: “creímos en la propuesta, Milei es innovador. Tuvimos gratamente el apoyo de él cuando yo fui candidata a diputada nacional. Nos fue muy bien en las últimas elecciones, seguimos participando porque la propuesta es buena. El armado de Milei en las provincias no se condice con lo que pregona a nivel nacional. Priorizó tener partidos constituidos sin mirar bien quiénes lo integraban. Fue un armado en el cual no nos sentimos identificados. Los libertarios y nosotros teníamos una impronta que estamos seguros de nuestros principios, de nuestros valores, manifestábamos una total concordancia con los principios libertarios de la Constitución del `53, la forma conservadora de los principios que representamos. Hoy vemos que hay personas que quisieron colgarse del saco de alguien que está midiendo muy bien en las encuestas sin tener una construcción”.



“Esta unión y construcción conjunta de proyecto de provincia que teníamos con los libertarios no fue leída desde Buenos Aires y estamos acostumbrados a tener esa impronta intervencionista que tiene Buenos Aires en todas las provincias, eligiendo candidatos a dedo que nada tienen que ver con la idiosincrasia ni sentir del pueblo entrerriano. Frente a ese avasallamiento los entrerrianos decimos no. No vamos a responder a intereses oportunistas e improvisados, tenemos muy en claro cuáles son nuestros principios y valores. Nos jugamos por la provincia, nuestra base es Entre Ríos”, agregó.



“Tenemos una propuesta sana y coherente. Somos consecuentes con nuestras ideas”, finalizó. Elonce.com