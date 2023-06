Romero: “Nuestra base es la continuidad de la gestión de Adán Bahl”

Su visión sobre el transporte y obras de agua en la Área Metropolitana

Tras el cierre y presentación de listas en la provincia de Entre Ríos,Como precandidata del Frente Más por Entre Ríos, estuvo en, que se emite por, y anunció que ya tiene el primer aval electoral: “Tuvimos hoy la notificación de la Junta Electoral Partidaria de que había sido aprobada nuestra lista así que seguramente mañana se está mandando todo a la justicia electoral provincial en una elección que se avizora con competencia en muchos departamentos”.Asimismo, manifestó que ya comenzó a trabajar por la campaña: “La insinuamos antes del 24 y ahora la vamos a acentuar.. Entendemos que la ciudad se proyecta con obras de un gran valor y troncales, no solamente de calles. Por solo mencionar Zanni, Rondeau, Avenida Ejército, el proyecto que existe para Montiel y la Circunvalación en el este de la ciudad que tenía un puente inconcluso desde hace muchísimos años. Así como esas, otras que van bajo tierra como reemplazo de cañerías que Paraná lo necesita y obras respecto al servicio de agua. A todo esto nosotros le decimos que partimos de la base de lo que ha hecho Bahl y hacia el futuro lo que queremos es la continuidad de esa gestión. Por supuesto, profundizando con otras cosas que siempre faltan por hacer porque se sabe que en cuatro años en una gestión municipal, sobre todo teniendo en cuenta como estaba la Municipalidad en 2019,”.Por otra parte, fue determinante al decir que conoce tanto la capital entrerriana como el Estado provincial: “Creo que ese conocimiento hace a la experiencia que tengo. Trabajé muchos años en la parte privada únicamente como abogada, pero hace unos 20 años estoy en la función pública. He estado como legisladora nacional, legisladora provincial y en el medio estuve de secretaria de Planificación y de Gobierno de la ciudad. Claro que conozco el municipio”.A su vez, elogió la gestión de Adán Bahl, candidato a gobernador por el frente “Más por Entre Ríos”: “. Por eso es tan importante esa combinación de provincia y municipio, que entre el gobernador Gustavo Bordet y el intendente Adán Bahl tuvieron en estos cuatro años. Aspiro a tener con un gobernador como Adán Humberto Bahl en la provincia”.En cambio, se refirió a la idea que tiene con el trabajo del equipo que la acompañará: “”. En ese sentido ejemplificó que el Distrito del Conocimiento “lo ha pensado el intendente Bahl y todo su equipo en función de todo lo que producen las universidades y el conocimiento que nuestros jóvenes tienen en materia de la informática y las industrias del conocimiento. Ese polo que se piensa instalar cerca del Túnel Subfluvial hará que los que quieran trabajar en estas industrias del conocimiento tengan un lugar en Paraná”.También hizo mención al Parque Fotovoltaico: “Se adquirió recientemente 21 hectáreas que fortalecen nuestro Parque Industrial que tiene más de cinco mil trabajadores directos. El Parque Industrial de Paraná es el más grande de la provincia y hay que seguir fortaleciéndolo. El Parque Fotovoltaico le dará la posibilidad a las industrias que están ubicadas en el Parque Industrial de tener una energía sustentable y más económica. Todas estas cosas son para el año que viene. Ya estamos trabajando conjuntamente para que no haya un corte entre una gestión y otra, sino que haya una continuidad”.“Lo ideal en el siglo XXI es confirmar equipos que continúen lo bueno de todas las gestiones. Por supuesto, sabemos que hay cosas para mejorar, hay cosas por hacer y están vinculadas al transporte y a muchas calles que faltan todavía”, sostuvo.En relación al contrato de concesión que habría que renovar en 2025, la precandidata a intendente, remarcó que “”.Asimismo, haciendo énfasis en la reforma realizada en 2008, dijo que hay que trabajar en la misma área sobre otra problemática como el agua: “Paraná está haciendo una obra para abastecer con agua dulce a todas estas ciudades y todas estas cosas hay que proyectarlas y hay que verlas en el tiempo en conjunto. Paraná ya no es solo Paraná núcleo, sino que todas las otras ciudades que la rodean por las cuales el 911 Paraná está pensado con ese concepto metropolitano”.Por otro lado, hizo memoria de los trabajos en el interior de la Municipalidad, tras la consulta de un televidente. Sobre los cambios que podría hacerse, dijo que “la clave es el diálogo permanente con los trabajadores, como se ha venido haciendo”. Además, agregó: “Tengo un estilo de diálogo y de intercambio. Como la mujer de derecho que soy, siempre pienso en los derechos de quien ejecuta las políticas municipales”. En última instancia sobre esta consigna, subrayó: “Se ha hecho un buen trabajo de tecnificación, de informatización hacia dentro del municipio. Hay que seguirlo haciendo. Por supuesto que el trabajador forma parte de un esquema de trabajo con la ciudadanía que a mí me entusiasma seguir mejorando siempre. No solamente mejorando el diálogo, sino la capacitación de los trabajadores. Siempre hay que pensar en el salario en virtud de los procesos inflacionarios”.Sobre el armado de la lista, profundizó que lo hizo “con alegría y con diálogo”. Sobre los representantes,. De hecho, el candidato a viceintendente es un joven que ya viene siendo ocho años concejal en la ciudad de Paraná. Ha cumplido un excelente rol como concejal y pertenece a otra expreisón del Justicialismo, como es Renacer, con la cual confluímos en el armado de la lista”.Además, en el grupo de concejales remarcó la presencia del liderazgo de Sergio Elizar: “Viene encabezando el bloque del Concejo Deliberante que conduce también Andrea Zoff”. También amplió que habrá representación de otros espacios políticos, de movimientos sociales y personas vinculadas a otros rubros dentro de la ciudad.“Paraná es una ciudad muy democrática, muy plural en la que hay que construir de la mano de muchos sectores e ir consensuando las políticas”, indicó.Por otro lado, habló de los “mejoramientos en los barrios” a través de las obras ProMeBa, que se hace con fondos internacionales. De todas maneras, Romero declaró: “Falta mucho y creo que en Desarrollo Social hay que pensar por ciertas necesidades que tiene Paraná en fortalecer bancos de tierra”. En ese sentido, enumeró que las tareas están, “el mejoramiento de viviendas, algunas soluciones habitacionales, capacitación y empleo”.También remarcó la necesidad de descentralizar los trámites para ayudar a los vecinos y vecinas de la capital entrerriana: “Lo ideal es tener otros centros donde se pueda hacer eso”.