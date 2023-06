Cristina acompañó a Massa y habló de las listas: "Para ganar hay que apostar"

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, encabezan este lunes el acto de recuperación del avión Skyvan PA-51 utilizado para los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura cívico-militar”, que será emplazado en la Ex Esma.Se trata de la primera aparición pública de ambos tras el cierre de listas del sábado, en la que se presentó la fórmula Massa-Agustín Rossi como lista de unidad de Unión por la Patria (UxP).Cristina Kirchner se refirió al cierre de listas y a la lista de unidad del oficialismo que lleva a Massa como candidato. "Era necesario construir una lista de unidad" en el oficialismo "para abordar problemas de la sociedad muy graves" y sostuvo que "desde que apareció el Fondo Monetario en la Argentina se desestabilizó la economía"."Quiero hablar sin pelos en la lengua, el Presidente de la Nación se embanderó en hacer PASO, pero hay compresión de contexto cuando uno mira la sociedad y el contexto político en el que está. El 7 de junio 15 gobernadores pidieron una lista de unidad, más tarde lo hicieron los intendentes de PBA, la CGT sacó un documento, esa necesidad de articular era un desafío muy grande, sin embargo, hasta el viernes teníamos a la Ministra de Desarrollo Social planteando internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al embajador en Brasil para Presidente", dijo.La vicepresidenta Cristina Kirchner acompañó al ministro de Economía, Sergio Massa, en su primer acto público como precandidato presidencial de Unión por la Patria y reveló detalles sobre el dramático cierre de listas."Para ganar hay que apostar", sostuvo la titular del Senado, que señaló que "era necesaria una lista de unidad" en medio de las dificultades económicas del país a partir del acuerdo con el FMI.También remarcó que antes del cierre de listas, habló con Massa y le dijo que "si hay PASO nuestra fuerza va a ir con un candidato propio, Wado de Pedro que era nuestro candidato", de quien destacó que "no viene de la política partidaria, viene de la tragedia argentina", además de "su pertenencia a un proyecto colectivo" y que es un militante "que va a donde decida el proyecto sin importarle si le sirve a él". Además, sostuvo que "los gobernadores querían una lista de unidad que tenía que tener el consenso del Presidente, Wado no iba a tener la aprobación del Presidente".Asimismo, sostuvo que "tenemos una gran responsabilidad con la sociedad de no estar discutiendo entre nosotros, sino resolviendo los problemas de la gente", insistió la vicepresidenta. Y expresó que "es importante terminar con las operaciones políticas que tanto han envenenado a la militancia".En tanto, señaló "hoy tenemos una política cada vez más fragmentada y un poder económico cada vez más concentrado", sostuvo la vicepresidenta sobre el final del acto. "El neoliberalismo quiere a como de lugar que los trabajadores acepten cualquier ingreso, les tenemos una mala noticia, todavía hay muchos peronistas en argentina", agregó.Cristina afirmó que "la dirigente que más mide" en el espacio político que representa "está proscripta, más allá de los tecnicismos", al hacer referencia a su condena en la Causa Vialidad, que la inhabilita para ejercer cargos públicos.Y pidió "poner blanco sobre negro de lo que está pasando con el partido judicial, que sustituyó a ese otro que después de la tragedia de los desaparecidos y la tragedia de Malvinas, desapareció como espacio de poder en la republica argentina", afirmó Fernández de Kirchner.La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó que el exmandatario Néstor Kirchner "cumplió parte de los sueños" de su generación, y confió en que "ustedes sepan continuarlo"."Nuestro compromiso con el destino de esta patria, a la que queremos y sentimos, y a la que mi compañero (Néstor Kirchner) le ha entregado la vida", destacó Fernández de Kirchner al participar en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, junto al ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, del acto de recuperación del avión Skyvan PA-51, que fue utilizado en los llamados "Vuelos de la muerte" de la última dictadura cívico militar.