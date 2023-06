Llaryora se adjudicó el triunfo en Córdoba: “La tendencia es irreversible”

Política Alberto Fernández felicitó al gobernador reelecto de Formosa Gildo Insfrán

Política Gildo Insfrán renueva su mandato como gobernador de Formosa

El candidato de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Martín Llaryora, se mantenía este lunes a la madrugada al frente en las elecciones provinciales para gobernador con un el 42,73% de los votos, mientras que Luis Juez, de Juntos por el Cambio (JxC), lo seguía en segundo lugar con el 39,78%, con un total de 91,05% de las mesas escrutadas a las 2.40.El tercer lugar lo ocupaba el vecinalista Aurelio García Elorrio, con el 2,99% de los sufragios. En tanto, Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, se ubicaba en el cuarto lugar, con el 2,49%.La dirigente del Frente de Izquierda, Liliana Olivero, se encontraba en el quinto lugar, con el 2,36% y el kirchnerista Federico Alesandri era relegado a un sexto puesto, con el 2,18%.Llaryora, se adjudicó este lunes por la madrugada el triunfo en las urnas, a pesar de reconocer que el conteo no finalizó y tendrán que esperar el escrutinio definitivo.Con fuertes críticas a la Justicia Electoral, el actual intendente de la capital cordobesa aseguró que "la tendencia es irreversible", pero admitió "que hay que esperar hasta mañana con todos nuestros militantes"."El más perjudicado es el pueblo de Córdoba, pero después soy yo, que con todo el equipo no vamos a poder festejar una elección maravillosa. Somos justos ganadores, pero todavía falta el 10%", sostuvo.Llaryora habló en un búnker colmado de militantes y acompañado de su compañera de fórmula Myriam Prunotto.En ese sentido, el intendente de Córdoba celebró que "desde hoy empieza una nueva generación que se animó a hacer una coalición, de tal manera, que hoy no podemos decir que es un triunfo del justicialismo, sino de este partido cordobés"."Lo que tendría que ser para nosotros una fiesta de la democracia se ve empañada porque los resultados no están", resumió Llaryora."Los máximos perjudicados somos todos los cordobeses. Lamentablemente a esta altura tendríamos que tener los resultados", Martín LLaryora enPor otro lado, agradeció a "todos los cordobeses" por concurrir a las urnas y pidió a los fiscales del partido que "cuiden cada voto".Además, adelantó que trabajará con cada intendente de la provincia sin importar el color político y resaltó el acompañamiento "de los vecinos de la ciudad de Córdoba" que explicó el triunfo en estas elecciones provinciales."Han visto que la ciudad ha mejorado y hemos dejado girones de nuestra vida y despues de mucho tiempo volvió a crecer, volvió a progresar. Esto es parte de un equipo que agarró un municipio que después de 20 años en el olvido lo fuimos levantando de a poco", expresó.Y cerró: "Ganamos la provincia y ahora necesitamos ganar la ciudad para que las obras y el progreso continúen".