Frigerio: “Hoy arranca el verdadero desafío”

Su discurso de campaña

comenzó su campaña de cara a las elecciones PASO que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto en Entre Ríos. El precandidato a Gobernador de Juntos por Entre Ríos realizó este domingo una convocatoria en el Club Olimpia que contó con apoyo de varios candidatos de distintos puntos de la provincia.En diálogo con, Frigerio sostuvo: “. Hay candidatos a concejales, intendentes, senadores y diputados de toda la provincia”.Al mismo tiempo, remarcó la importancia del encuentro: “. Ojalá podamos discutir qué proyecto tenemos nosotros para la provincia y para el otro lado discutan o propongan que van a hacer después de gobernar veinte largos años en la provincia, a juicio nuestro y de la mayoría de los entrerrianos sin buenos resultados”.Por otro lado, anticipó lo que vendría en el encuentro: “Se va a encontrar con un clima de alegría a pesar de que la sociedad está pasando uno de los momentos más angustiantes. Creo que lo que sentimos todos los entrerrianos es que esa llama de esperanza no se agotó y damos para mucho más. A pesar de todo lo que está pasando, tenemos que ponernos de pie y empezar a crecer”., que fue confirmada como su candidata, también reveló el aporte que puede darle a la política: “”.Para iniciar, el precandidato animó a todos los que lo acompañan: “¡Qué lindo que nos podamos encontrar todos acá!Damos para mucho más los entrerrianos porque no nos tenemos que conformar con esto”.Además, agregó: “. Está bueno también que se conozcan. Por eso decidimos arrancar la campaña así convocando todos nuestros candidatos para transmitirle la confianza que tengo en ustedes que nos van a representar en cada uno de nuestros pueblos”.Por otro lado, remarcó que pasa del otro bando político: “Por primera vez en el oficialismo hay mucho temor. Hay mucha gente que tiene miedo de perder sus privilegios. Funcionarios, parientes y amigos de los funcionarios que hace larguísimos 20 años colonizaron el Estado. Creen que el Estado es de ellos, el Estado es de la gente y para la gente. Tienen miedo porque por primera vez sienten los entrerrianos en mucho tiempo que es ahora el momento de la transformación y del cambio”.Por último, subrayó: “También me siento profundamente orgulloso del equipo que hemos conformado, de la diversidad que hemos logrado. Acá tenemos dirigentes de distintos espacios políticos. Cuando conformamos la alianza hace un par de semanas, nos dimos cuenta que había 30 partidos y grupos políticos que conforman Juntos por Entre Ríos. El espacio más amplio de la Argentina. Lo que nos une a los radicales, a los de PRO, a los Socialistas, a los peronistas, a los desarrollistas, a los del Movimiento Social Entrerriano, a los partidos vecinales que se han sumado por primera vez a esta gesta y a este desafío, nos une el amor por Entre Ríos, el sentido común, las ganas de poner Entre Ríos de pie y empezar a cambiarlo y crecer”.