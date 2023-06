Quiénes son los candidatos a la Gobernación y principales Intendencias

Los principales partidos políticos y frentes de Entre Ríos confirmaron quiénes son los hombres y mujeres que aspiran al sillón de Justo José de Urquiza. Este sábado, hasta la medianoche, fue el último día dispuesto por el Tribunal Electoral para inscribir los candidatos.



La primera instancia que deberán superar las y los candidatos para llegar a la Casa Gris son las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el 13 de agosto. En tanto, los comicios generales serán el 22 de octubre.



Además de Gobernador y Vice; en estas elecciones 2023 se elegirán cuatro diputados nacionales, 34 diputados/as provinciales; 17 senadores/as provinciales y 83 intendentes/as.



A nivel provincial, cinco fuerzas políticas presentaron candidatos a la gobernación: Más para Entre Ríos, Juntos por Entre Ríos, La Libertad Avanza, el MST en el Frente de Izquierda; y la unidad de la Confederación Vecinalista de Entre Ríos/Partido SOL. Para la gobernación El Peronismo



El frente Más para Entre Ríos está conformado por el Partido Justicialista, el Movimiento por Todos, Frente Grande, Frente Entrerriano por el Trabajo, la Producción y la Justicia Social, Compromiso Federal, Partido del Trabajo y el Pueblo, Partido Comunista de los Entrerrianos, Partido Solidario, Encuentro por un San José Mejor, Movimiento Político y Social 2 de Julio, Juntos por Victoria, Juntos por Mansilla y Progresa Estancia Grande.



Lleva como precandidato a gobernador a Adán Bahl, actual intendente de Paraná. Estará acompañado para la vicegobernación por Claudia Monjo, presidenta municipal de Villaguay.



Juntos por Entre Ríos



La alianza transitoria Juntos por Entre Ríos está integrada por la Unión Cívica Radical, Pro-Propuesta Republicana, GEN, Partido Socialista, Partido Nueva Generación y Movimiento Social Entrerriano. En este frente habrá internas.



El ex ministro del Interior de La Nación y ex diputado nacional, Rogelio Frigerio, encabeza una de las listas para la gobernación. Lo acompaña en la fórmula como precandidata Alicia Aluani, médica pediatra de Nogoyá.



En tanto, el ex intendente de Chajarí y actual diputado nacional Pedro Galimberti (UCR) se anotó como precandidato a Gobernador. A última hora del sábado se conoció que su compañera de fórmula es la exdiputada Ana D'Angelo.



La Libertad Avanza



La Libertad Avanza en la provincia de Entre Ríos lleva como fórmula para la gobernación a Sebastián Etchevehere y Mayda Spiazzi. Este sector pega a nivel nacional con Javier Milei.



Vecinalistas - SOL



Otro sector de la derecha entrerriana también presentó propuesta para la gobernación. Se trata de la alianza que conformaron la Confederación Vecinalista y el partido Soberanía, Orden y Libertad (SOL). La fórmula es Alberto Olivetti y Miriam Müller. Esta definición fue de último momento ya que, el vecinalismo, en un primer momento, había anunciado un acuerdo con Libres del Sur.



La izquierda



El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda –Unidad llevará como precandidata a la gobernación a Sofía Cáceres Sforza. Su compañero de fórmula es el docente Gabriel Geist. Intendencias Según datos de la Cámara Nacional Electoral, en la provincia hay 1.112.939 de electores, que representa el 3,24% del padrón nacional. Las ciudades con más electores son Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.



Hasta este sábado por la noche, antes del cierre de la inscripción de precandidatos, seguían en pie las aspiraciones de muchos de los dirigentes que expresaron su voluntad de ir por la Intendencia de sus ciudades. Sin embargo, se vieron negociaciones intensas para llegar a una lista de unidad, sobre todo, en el peronismo de Concordia.



Paraná



En la capital entrerriana, el peronismo se encolumnó detrás de la precandidata a intendenta Rosario Romero, hoy ministra de Gobierno y Justicia del gobernador Gustavo Bordet. Su compañero de fórmula es el actual concejal David Cáceres. No obstante, también se presentó la lista de Nicolás Mathieu, acompañado en la fórmula por María Fernanda Romero Carranza, actual subsecretaria de Economía Social municipal, y la del presidente del Consejo Departamental Paraná del Partido Justicialista y actual gerente de Anses Paraná, Gustavo Guzmán, con la vecinalista Clelia Zapata como vice.



En tanto, habrá interna en Juntos por el Cambio. Por el sector de Frigerio se enfrentarán dos fórmulas en la interna. Una está integrada por Emanuel Gainza y María Alejandra Viola; y la segunda por la diputada provincial Ayelén Acosta y Roberto Sabbioni.



Y enrolada con la postulación de Pedro Galimberti para la gobernación, la radical Lucía Varisco se presenta como precandidata a intendenta con la lista "Paraná está para Más". Su compañero de fórmula es el abogado José Izaguirre.



Mientras que Armando Sánchez será candidato a la Intendencia de Paraná por Políticas para la República, junto a su compañera de fórmula como viceintendente, Electra Marote.



Concordia



En la Capital del Citrus el peronismo lleva a las urnas a varios candidatos. El viceintendente Alfredo Francolini se inscribió para la intendencia y lleva para la vice a Gabriela Di Lello. En tanto el diputado provincial Ángel Giano seguía en pie para la intendencia (precandidatura que anunció en mayo). Este sábado confirmó a Fabiana Leiva como su compañera de fórmula. Otro que mantuvo su precandidatura fue el senador provincial Armando Gay, acompañado de Mireya López Bernis. También inscribió lista Eduardo Asueta, quien irá con Josefina Buffa. Y, finalmente, seguía en pie la precandidatura del exintendente Juan Carlos Cresto, quien irá acompañado por Vanesa Leonardelli.



En Juntos por Entre Ríos también habrá batalla electoral. Son dos las opciones: pegando boleta con Frigerio, va el exfiscal Francisco Azcúe junto a Magdalena Reta Urquiza; y, por el sector de Galimberti, se presenta Roberto Niez junto a Ángeles Torres.



Gualeguaychú



En el sur entrerriano, en la localidad de Gualeguaychú, el peronismo tendrá lista de unidad: la encabeza Martín Roberto Piaggio (primo del actual intendente) y es acompañado por Camila Ronconi.



En Juntos por Entre Ríos habrá interna entre los que pegan con Frigerio y los que van con Galimberti. En el grupo que milita por el ex ministro del Interior, se encuentra la fórmula Osvaldo Fernández y Susana Romero; y la que lleva como candidato a la intendencia a Mauricio Davico y como vice a Julieta Carraza.



En tanto, por el sector de Galimberti se anotó como precandidato a la intendencia el médico Rubén Carrozo. Hasta el cierre de la edición no dio a conocer su compañera de fórmula.



Concepción del Uruguay



El peronismo de La Histórica también dirime su candidato entre tres referentes: el ex intendente José Lauritto; el actual funcionario de IAPV, Marcelo Bisogni; y José Gabriel Perdomo.



Por el lado de Juntos por Entre Ríos también habrá interna. Las tres nóminas para la intendencia, son: la que encabeza Aníbal Steren, acompañado por Vivian Bofelli; la de Juan Ruiz Orrico junto a Evelyn Viganoni; la de Ricardo Vales (ex viceintendente de la ciudad) con María Belén De Brabandere; y, finalmente, la de Guillermo Vázquez junto a Carmen Antelo. (Fuente: Diario Uno)