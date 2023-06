Rogel renunció a ser precandidato a gobernador en Entre Ríos

Foto: Archivo

Fabián Rogel declinó ser precandidato a gobernador a Entre Ríos este sábado, a pocas horas del cierre de las listas para las PASO el próximo 13 de agosto.



En su mensaje, el político expuso sus motivos: "Pertenezco a un gran partido de más de cien años que ayudó a la transformación del país y de la provincia. Me preparé 40 años para ser gobernador de la provincia, pero no están dadas las condiciones objetivas hoy de encabezar ese proceso". Además, amplió: "Como decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Me he dedicado por entero y hasta, con modestia lo digo, le he dado mi vida a la política".



Asimismo, justificó: "He ocupado muchos cargos y me he preparado enormemente para ser gobernador, pero las circunstancias no están dadas, excepto que uno practique el hedonismo y se crea el ombligo del mundo. Mientras que algunos han preferido jugar a la interna -cuestión que respeto y siempre practiqué la democracia interna-, yo privilegié, junto a nuestros amigos de Alternativa Radical, el esfuerzo para que seamos gobierno en esta provincia".



Para cerrar, Rogel afirmó: "Tenemos muchas ideas y muchos proyectos y los pondremos a disposición para cuando llegue ese momento.

El peronismo ha resuelto deponer la confrontación y creo que si se busca la posibilidad de ser una alternativa al actual gobierno justicialista, debo hacer un gesto que nos permita ganar las elecciones en la provincia y no dividir para que otros reinen".