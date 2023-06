Elecciones 2023: Santilli irá con Posse a la gobernación bonaerense

El precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC), Diego Santilli, se postulará junto al intendente de San Isidro, el radical Gustavo Posse, como acompañante en la fórmula y llevará a José Luis Espert (Avanza Libertad) como cabeza de su lista de senadores nacionales, acompañado por Cynthia Hotton (Más Valores).



Así fue anunciado en una conferencia de prensa que brindó esta mañana el binomio presidencial integrado por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, quienes presentaron a los postulantes que integrarán la boleta en la provincia de Buenos Aires para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, a pocas horas del cierre de listas que vence esta medianoche.



"Con este equipo vamos a ganar la provincia de Buenos Aires para cambiarle la vida a todos los bonaerenses", dijo Larreta en el acto de presentación, que se realizó en el restaurante Masaii de la localidad bonaerense de Acassuso.



"Con Diego como gobernador y Gustavo como vicegobernador vamos a transformar la Provincia para siempre. Dos tipos de laburo, que saben hacer las cosas bien, con experiencia de gestión y de llevarle soluciones a la gente. Además son un ejemplo de unidad, con el PRO y la UCR compartiendo la fórmula", agregó y destacó que "esa unidad está presente en toda la lista".



En tanto, la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires queda encabezada por Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), seguido por Silvia Lospenato (PRO), Mónica Frade y Mariana Stilman (Coalición Cívica).



Entre los diputados provinciales, Florencia Arietto va a encabezar en la tercera sección y Claudia Rucci la acompañará en el tercer lugar.



"Este es el equipo que va a pelear para que tengas un buen trabajo, para que vivas tranquilo, y no los tomen de rehenes en la escuela para hacer política.", sostuvo Larreta en la presentación.



Por su parte, Santilli presentó al radical Posse como "uno de los grandes intendentes de la provincia de Buenos Aires" y consideró "un lujo" tenerlo en la competencia electoral.



En tanto, Espert -recientemente incorporado a JxC- anunció que en el Senado va "a pelear por una nueva Ley de coparticipación y una nueva Ley del Consejo de la Magistratura".



"La Corte dijo que la ley de hoy es inconstitucional, no vamos a permitir desde el Senado que se continúe violando una disposición del alto tribunal", sostuvo el diputado de Avanza Libertad y agradeció "la apertura de JxC a las ideas liberales".



Posse expresó que "en la Provincia hoy no se pueden concretar los sueños y nosotros con Diego, más lo que vimos en la acción de gobierno con Gerardo y Horacio, trabajaremos en equipo para que la Argentina pueda cambiar".