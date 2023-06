Durante la reunión que se desarrolló el jueves en el marco de la paritaria estatal, el Gobierno respondió al pedido de UPCN para que se abra la paritaria sectorial de Salud a fin de abordar distintos temas.



Allí se informó que varios puntos ya fueron descartados y quedaron sin posibilidades. "Es evidente que el Ministerio de Salud no quiere hablar de los temas que plantea UPCN", expresó al respecto Domínguez.



De todos modos, el Gobierno solicitó a UPCN que le haga llegar una copia de los temas que están pendientes. "Esto nos habla de una expectativa de que las reivindicaciones de la Ley 10.930 podrían llegar al ámbito paritario, que hasta ahora el Ministerio de Salud se ha negado a que sea el lugar donde discutamos estas cuestiones", destacó la Secretaria Adjunta.



Nuevo escalafón



El principal pedido que planteó UPCN en la paritaria estatal es que se avance en la aplicación efectiva de la Ley 10.930, de Carrera de Enfermería ya que, a más de 18 meses de sancionada la norma, este paso no se ha cumplido.



El Sindicato reclama que, dando cumplimiento a la normativa, se haga efectiva la reubicación en tramos y categorías de cinco mil agentes de este sector de acuerdo a su título, lo que significará una modificación de sus salarios. De este modo, el atraso de este trámite implica que "los trabajadores y trabajadoras del sector todavía no pueden ver una mejora en sus bolsillos", cuestionó la dirigente.



Durante la paritaria estatal, el Gobierno provincial informó que existe un expediente en trámite, pero, de los cinco mil agentes que serán reubicados, faltan datos de alrededor de 500, lo que impide que se avance.



"Ni bien se sancionó la ley, en octubre de 2021, UPCN solicitó que el trabajo de relevamiento de información respecto a los títulos se realice mientras se estaba tratando la reglamentación. Pero el Ministerio de Salud lo hizo recién cuando la ley se reglamentó, en marzo pasado. Es decir que pasó más de un año", señaló Domínguez y criticó que la cartera sanitaria no haya previsto la necesidad de recabar rápidamente esa información. "Se demoró durante todo ese tiempo, el cual habría podido ganar para que hoy sea operativa la ley", expresó.



Además, añadió: "No se entiende por qué razón no se arma un expediente separado con los agentes cuyos datos faltan, para no demorar más a quienes cumplieron en tiempo y en forma. Lo que debería hacer es poner un plazo lógico y enviar a las y los enfermeros que mandaron la documentación como corresponde, para hacer ya operativa la ley con los 4500 enfermeros que están esperando una respuesta".



Domínguez sostuvo también que esta recategorización, que implica nuevos básicos de acuerdo al decreto reglamentario N° 599, "debería ser retroactivo al momento en que salió el decreto, en marzo pasado". Y subrayó: "Estaremos atentos para ver de qué manera el Ministerio de Salud solicita que se liquide ese nuevo escalafón".