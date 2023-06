Facundo Manes presentó su precandidatura a Presidente

Política Larreta confirmó a Gerardo Morales como compañero de fórmula para las PASO

A poco menos de 36 horas del cierre de listas, el diputado nacional Facundo Manes presentó su precandidatura presidencial por la lista "Dar el paso" y se transformó así en el único candidato que competirá en la interna de Juntos por el Cambio por la Unión Cívica Radical.Su decisión se da luego de que el gobernador y titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, resolviera acompañar en la fórmula al postulante presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta.La interna de Juntos por el Cambio tendrá a otro dirigente radical en una fórmula: el ex diputado nacional por Mendoza Luis Petri, quien fue elegido como precandidato a vicepresidente por la postulante presidencial del PRO Patricia Bullrich.Por estas horas, Manes se encuentra reunido con su equipo estratégico para terminar de delinear el armado de listas.Según confesaron desde el entorno del neurólogo, hace al menos un mes el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, le ofreció el puesto de candidato a vicepresidente. Manes no sólo rechazó la propuesta del referente de La Cámpora sino también la de Patricia Bullrich que, a su vez, se sumó a la de Rodríguez Larreta, según contaron en su equipo de campaña. En los tres sectores desmintieron esas versiones.Ante la imposibilidad de lograr el apoyo de toda la UCR, Manes empezó a diagramar su estrategia nacional. En su lógica, Juntos por el Cambio cuenta con el 30% de los votos a nivel nacional y, en caso de que haya tres candidatos -el neurólogo, Bullrich y Larreta-, el dirigente que llegue a los 11 puntos gana la PASO. ¿Cómo llegaría el radical a ese número? Con el caudal de votos que cosechó en las elecciones legislativas del 2021 en la provincia de Buenos Aires.Los gestores de la campaña “Empatía” creen que conservaron los 17 puntos que obtuvieron en el 2021 en territorio bonaerense y que, además, los ampliaron con las recorridas que encabezaron por todo el país en el último año. Tal es la confianza que tienen en la estrategia que desarrollaron en el último año, que observan imitaciones en sus contrincantes. “Dejaron de hablar de ajuste para hablar de desarrollo y ahora quieren sumar a Juan Schiaretti. Cuando lo proponía yo me mataban”, protesta Manes entre los suyos.