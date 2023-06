Perotti pidió que los recursos para el transporte sean más equitativos

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, pidió que haya "más equidad" en la distribución de recursos nacionales para el transporte público en el interior y enfatizó en el hecho de que muchos municipios deben seguir viendo cómo hacen para garantizar el servicio para sus comunidades. El mandatario se expresó tras el paro de colectivos que afectó a gran parte del país.



Perotti expuso la necesidad de haya más "equidad" en la distribución de recursos nacionales. Además, señaló que los municipios deben ir viendo cómo optimizar el servicio.



Respecto a los varios paros que se dieron este jueves en Santa Fe, sostuvo: "Uno no puede no compartir las expresiones de rechazo a la violencia, a las extorsiones y el temor que se buscan generar en Rosario y la región. También las que exigen mejorar las acciones de parte de nuestra institución policial, de parte del MPA, de la Justicia Federal, creo que todos tenemos que poner un esfuerzo. Claramente, si hacemos esto en defensa de toda la comunidad, no le tenemos que generar inconvenientes, tenemos que jugar a favor, sumar los esfuerzos de rechazo".



Sobre el conflicto de transporte, Omar Perotti indicó: "Ojalá se haga una instancia de entendimiento, podamos tener en todas las ciudades resueltas esta situación y se vaya encontrando un camino de distribución de recursos nacionales muchos más equitativos que el que tenemos. Es fundamental ir creciendo en aportes hacia el interior y cada uno de los municipios vea cómo puede optimizar sus prestaciones de servicio". (La Capital)